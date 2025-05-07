小船走私 擬可沒收駕照5年

近年小型遊艇走私情況猖獗，交通部預告修正「船員法」，遊艇或動力小船駕駛若私運貨物，除原先的警告及記點處罰，情節重大者，新增收回駕駛執照三個月至五年的懲處。

交通部表示，未來遊艇或動力小船駕駛若航行於未經核定的船舶適航水域，或私運貨物情節輕微者，處警告或記點；警告三次相當記點一次，兩年內記點三次者，收回其駕駛執照三個月。駕駛若利用遊艇或動力小船私運貨物情節較重者，比照私運槍械、彈藥、毒品或協助偷渡人口，除原先警告或記點處罰，增訂收回其駕駛執照三個月至五年。

交通部表示，為保障船員權益，此次修法增訂屆期未改善者，將按次處十二萬元至六十萬元罰鍰，並得處有關船舶卅日以下停航。

另外，為擴大我國籍船員就業機會，交通部此次修法也新增有關船員招募機構設立，以及應配合航政機關實施檢查規定，其中增訂船員招募機構設立許可，並要求招募機構須配合檢查，檢查不合格者得停止一部或全部營業，另授權航政機關得自行或委託專業民間機構、團體辦理檢查。