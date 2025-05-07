台漁船疑非法捕鯊 漁業署挨轟無作為

綠色和平揭露，台籍遠洋漁船去年八月於北太平洋公海禁漁區被目擊到違法捕鯊，數量超過卅九隻，且證實非混獲意外，卻未見漁業署有任何裁罰紀錄，暴露漁業署對遠洋漁船作業狀況的掌握度顯有不足。漁業署則說，已開放試行特定漁船於該海域捕撈鯊魚。

依照漁業署相關管理辦法，禁止漁船於每年六月一日至十月卅一日，在北緯卅五度以北、東經一六五度至一七五度間海域捕撈鯊魚。

不過綠色和平海洋專案主任黃馨儀說，去年八月綠色和平的彩虹勇士號於北太平洋公海進行生態紀錄時，目擊四艘台籍延繩釣漁船在季節性禁漁區捕鯊，至少卅九隻鯊魚被這些漁船捕撈，其中還有瀕危的馬加鯊。而對比上述漁船的卸貨記錄，確認其主要漁獲為鯊魚，證實違規捕撈為有計畫的目標性行為，非混獲意外。

漁業署表示，該海域屬自願性特定漁船禁漁區，自二○二一年起已開放試行特定漁船於該海域捕撈鯊魚。除國際規範禁止捕撈的汙斑白眼鮫、平滑白眼鮫、蝠魟屬及鬼蝠魟屬等物種，我國自發性禁捕的鯊魚種類尚有鯨鯊、象鮫等。

漁業署表示，會透過電子漁獲回報系統及漁船監控系統，掌握我國籍漁船在公海進行漁撈作業情況。