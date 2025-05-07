健康你我他／吃到飽變掛急診 學會口欲斷捨離

對許多人來說，吃到飽自助餐有一種難以抗拒的吸引力，我也不例外。曾經它是我心目中的最愛，然而「節制，才是最溫柔的健康守護」，如今吃到飽卻成了我敬而遠之的禁地，想到那琳瑯滿目的菜餚，不禁浮起一絲畏懼。

年輕時，我熱衷探索各式吃到飽餐廳，舉凡火鍋、披薩、素食自助，甚至平價的百匯。那時走進餐廳，總有一種說不出的幸福感，滿桌繽紛的菜色、飲料和甜點，讓人看了不禁食指大動，心想著「要多吃一些，才划算！」

然而，隨著年歲增長，身體的反應卻漸漸告訴我，這樣的「豪邁」已不再適合。有一次在吃到飽餐廳大快朵頤之後，當晚腹痛如絞，最後還送醫急診。當時醫師一語驚醒夢中人：「年紀漸長，要避免暴飲暴食；飲食節制，保持適度的飢餓感，才是最佳養生之道」。從此，我對「吃到飽」畫出一道警戒線，不敢輕易跨越。

有人調侃：「想吃的太多，能吃的不多，吃得下的更少」，我對這句話有深刻的體會。學會吃得剛剛好、吃得健康，讓每一餐維持八分飽，才是給自己的最好禮物。

拒絕吃到飽，不僅是飲食習慣的調整，更像是一場「口欲的斷捨離」。當我學會對食物的欲望說不，卻也意外獲得了精神上的鍛鍊與成長。少一分貪念，多一份自在。這是我與吃到飽道別後，意想不到的收穫。