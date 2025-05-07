夏天睡不著？吃清補食材祛暑氣

過了立夏，夏天正式來臨，氣溫升高、降雨變多，當天氣濕熱過重，容易出現四肢無力、食欲不佳、易倦及精神不振等狀況，嚴重還會影響睡眠品質。中醫師李和蓁表示，近期求診的失眠患者明顯增加，主訴症狀為不好入睡、早醒、睡眠變淺等，主因是身體燥熱所致。

台灣即將進入梅雨季節，濕熱的天氣，「濕熱病邪」就容易侵入人體。李和蓁說，由於身體養分的消化吸收、水分代謝都跟脾胃有關，所以，此時的養生應著重護脾胃、排濕熱。除了飲食清淡，建議可多選擇清補的食材，例如蓮藕、綠豆、西瓜、苦瓜或是荷葉、蓮子，不僅健脾，還能祛暑氣。

迎來立夏節氣，白天漸漸變短、夜晚慢慢加長，萬物進入旺盛生長的階段。李和蓁指出，夏天屬火，與心氣相通，這個時節最容易出現煩躁、失眠，甚至是夜間燥熱醒來等症狀。特別是更年期女性，本來平穩的狀況，可能也因「犯熱」而出現熱潮紅、睡眠中斷等症狀。

「要改善身體燥熱，可從飲食、作息開始調整。」李和蓁建議，夏天飲食要注意「避燥」，除了清補的食材，可搭配百合中藥材，幫助健脾、安神、消暑。但西瓜、苦瓜、蓮子這類食材偏寒，僅適合氣溫較熱的日子調節性攝取，若長期大量食用，可能影響腸胃消化功能。

許多人擔心夏天吃錯食物會上火，李和蓁表示，應避免的是重口味、辛香料或燥熱性燉補。常見的狀況是「夏天補過頭」，吃了羊肉爐、薑母鴨等補品，結果晚上反而睡不著，甚至出現口腔潰瘍。

日常起居方面，李和蓁說，立夏晝長夜短，可順應作息調整為晚睡早起，隨著日照的的行程走，雖然睡眠時間縮短，但睡眠品質要好。若在此一時節出現失眠、口乾舌燥者，建議就近尋求專業中醫師調理，避免燥熱睡不好，隔天上班又沒有精神，出現惡性循環。