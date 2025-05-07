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喬治亞芭蕾舞團 早鳥今開賣

聯合報／ 本報訊
喬治亞國家芭蕾舞團《天鵝湖》將於10月10日至19日在台北國家歌劇院、高雄衛武營國家歌劇院演出7場，早鳥優惠限時88折起。圖／聯合數位文創提供
喬治亞國家芭蕾舞團《天鵝湖》將於10月10日至19日在台北國家歌劇院、高雄衛武營國家歌劇院演出7場，早鳥優惠限時88折起。圖／聯合數位文創提供

今年十月，來自高加索山脈的芭蕾藝術瑰寶—喬治亞國家芭蕾舞團（State Ballet of Georgia）將攜經典巨作「天鵝湖」來台。由世界傳奇舞后妮娜・安娜妮婭舒薇莉（Nina Ananiashvili）領軍，與前波修瓦芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）藝術總監阿列克謝・法傑耶切夫（Alexei Fadeechev）聯手打造，重現「天鵝湖」經典故事。

本次暌違十五年再度來台，演出將於十月十日至十二日於台北國家戲劇院登場，隨後於十月十八日至十九日移師高雄衛武營國家歌劇院，演出票券將於今中午十二時開賣，早鳥優惠限時八五折起，購票請上udn售票網，或電洽客服專線02-26491688。

國家歌劇院 天鵝 舞團

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