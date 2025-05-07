聽新聞
0:00 / 0:00
三面情人音樂劇 早鳥票88折
初代羅密歐、茱麗葉與摯友班福留夢幻卡司首度破天荒合體，法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」七月廿六日至廿七日將於台北表演藝術中心盛大登場，全球巡演首站獻給台灣觀眾，早鳥票八八折即日起開賣。
「三面情人」演出曲目包括在「羅密歐與茱麗葉」中深受喜愛的「愛」(Aimer)、「三劍客」的「UN JOUR」，以及紅遍全球的「紅磨坊」、「樂來越愛你」、「大娛樂家」 等，從巴黎歌劇院、倫敦西區、紐約百老匯，再穿越到經典劇場與璀璨影壇「唱」遊世界，展開一場跨越時空的夢幻音樂之旅。
法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」早鳥票八八折已開賣，購票詳情請上udn售票網或官網。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言