三面情人音樂劇 早鳥票88折

初代羅密歐、茱麗葉與摯友班福留夢幻卡司首度破天荒合體，法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」七月廿六日至廿七日將於台北表演藝術中心盛大登場，全球巡演首站獻給台灣觀眾，早鳥票八八折即日起開賣。

「三面情人」演出曲目包括在「羅密歐與茱麗葉」中深受喜愛的「愛」(Aimer)、「三劍客」的「UN JOUR」，以及紅遍全球的「紅磨坊」、「樂來越愛你」、「大娛樂家」 等，從巴黎歌劇院、倫敦西區、紐約百老匯，再穿越到經典劇場與璀璨影壇「唱」遊世界，展開一場跨越時空的夢幻音樂之旅。

法語音樂劇巨星演唱會「LES TROIS 三面情人」早鳥票八八折已開賣，購票詳情請上udn售票網或官網。