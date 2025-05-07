日搞笑天團 X AI 周末登台中歌劇院

ＡＩ創作團隊「江戶未來世」攜手日本超人氣天團「明和電機」、台港新媒體藝術團隊「超維度」，三強聯手推出「新世紀浮世繪」，探索人工智慧、機械樂器與視覺藝術的全新可能性，五月十、十一日在台中國家歌劇院首演。

「江戶未來世」團隊成員來自亞洲各地，用ＡＩ重新詮釋日本浮世繪，不僅玩轉復古與未來，更在不同媒介與藝術領域間穿梭；明和電機以結合機械設計與搞笑表演風格聞名，成團卅二年，活躍國際。此次研發自製的機械樂器，結合創意玩具與科技元素，帶來魔性演出。

超維度則在作品中擔任舞台設計及整體演出調度，並操刀現場視覺創作與即時特效，將動態影像與明和電機的演奏緊密連結、虛實扣合。

超維度藝術總監蔡宏賢說，「新世紀浮世繪」是他們這個世代的浮世繪，加上賽博龐克風格，加上結合明和電機的現場演出。明和電機社長土佐信道說，這可能不是一場「坐著聽的演出。」

「新世紀浮世繪」為「二○二五台積心築藝術季」系列節目之一。台積電文教基金會執行長許峻郎表示，今年台積心築藝術季以「Ａ．Ｉ． ─Art and I」為主題，聚焦人工智慧快速發展與廣泛應用的世代中，探索ＡＩ科技在藝文展演中的多元運用，以及人類與人工智慧之間的關係，盼未來帶領觀眾拓展ＡＩ創作的視野及想像。