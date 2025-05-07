聽新聞
0:00 / 0:00

日搞笑天團 X AI 周末登台中歌劇院

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
AI創作團隊「江戶未來世」攜手「明和電機、「超維度」，三強聯手推出「新世紀浮世繪」。 圖／台中國家歌劇院提供
AI創作團隊「江戶未來世」攜手「明和電機、「超維度」，三強聯手推出「新世紀浮世繪」。 圖／台中國家歌劇院提供

ＡＩ創作團隊「江戶未來世」攜手日本超人氣天團「明和電機」、台港新媒體藝術團隊「超維度」，三強聯手推出「新世紀浮世繪」，探索人工智慧、機械樂器與視覺藝術的全新可能性，五月十、十一日在台中國家歌劇院首演。

「江戶未來世」團隊成員來自亞洲各地，用ＡＩ重新詮釋日本浮世繪，不僅玩轉復古與未來，更在不同媒介與藝術領域間穿梭；明和電機以結合機械設計與搞笑表演風格聞名，成團卅二年，活躍國際。此次研發自製的機械樂器，結合創意玩具與科技元素，帶來魔性演出。

超維度則在作品中擔任舞台設計及整體演出調度，並操刀現場視覺創作與即時特效，將動態影像與明和電機的演奏緊密連結、虛實扣合。

超維度藝術總監蔡宏賢說，「新世紀浮世繪」是他們這個世代的浮世繪，加上賽博龐克風格，加上結合明和電機的現場演出。明和電機社長土佐信道說，這可能不是一場「坐著聽的演出。」

「新世紀浮世繪」為「二○二五台積心築藝術季」系列節目之一。台積電文教基金會執行長許峻郎表示，今年台積心築藝術季以「Ａ．Ｉ． ─Art and I」為主題，聚焦人工智慧快速發展與廣泛應用的世代中，探索ＡＩ科技在藝文展演中的多元運用，以及人類與人工智慧之間的關係，盼未來帶領觀眾拓展ＡＩ創作的視野及想像。

AI 團隊 日本 超維度

延伸閱讀

嵐確定2026解散！無預警拋出震撼彈「明年辦告別巡演」

陽信盃青少棒／台中市採速度戰 團隊9盜搶勝晉4強

台業者出席選擇美國投資高峰會 會晤麻州官員

Met Gala／BLACKPINK三姝同場比美！Jennie小公主獲勝

相關新聞

新冠就診人次上周增78% 今年最高

新冠疫情連四周上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞昨天表示，上周新冠門、急診就診衝破五千八百人次，較前一周成長百分之七十八，寫...

專家：呼吸道傳染病高風險定義 應降至50歲

後疫情時代的台灣，流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌感染等呼吸道傳染病仍持續造成重症或死亡，加重醫院照護負載。專家指出，以新冠肺...

百日咳已14例 近6年同期最多

時序入夏，注意傳染病對幼兒的威脅，衛福部疾管署昨表示，上周新增三例百日咳病例，皆為未滿兩個月嬰兒，今年累積百日咳病例已十...

紀錄18世紀台灣 2圖列重要古物

文化部近日公告，將故宮院藏文物「重修台郡各建築圖說」與「乾隆台灣地圖」指定為重要古物，其中「乾隆台灣地圖」為傳統手繪青綠...

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

今天深夜起受到梅雨鋒面影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天北台灣轉為濕涼的天氣，各地都有明顯降雨，周六、周日再受另一波...

健康主題館／控制氣喘不能只靠「吸一口」

梅雨季將至，正值天氣轉變之際，又到了氣喘容易發作的季節。一名50歲有氣喘病史男性，一換季或氣候改變就容易氣喘發作，平時使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。