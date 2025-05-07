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全年皆感染季 防疫預算、物資亟需常規化

聯合報／ 記者蔡怡真周佩怡／台北報導
立法院厚生基金會今舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，邀請行政部門、專家學者代表，檢視檢討現行制度。記者李青縈／攝影
立法院厚生基金會今舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，邀請行政部門、專家學者代表，檢視檢討現行制度。記者李青縈／攝影

新冠病毒株不斷變異，加上多種呼吸道傳染病毒混合感染，造成全年都是感染季。專家呼籲，呼吸道傳染病防治預算應常規化，只能提高不能減少，甚至須以國防安全角度看待，且台灣防疫物資儲備狀況與先進國家相比仍有進步空間；另外，基層診所應扮演攔住輕症的角色，減少後端急診的壓力。

立法院厚生會昨天舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會。厚生會長、立委萬美玲指出，新冠病毒從未消失過，國人的免疫負債也未減緩，高風險族群首當其衝，加重急重症醫療的負擔，防疫如同作戰須有常規預算，給足快篩試劑、疫苗及抗病毒藥，才有辦法讓醫療院所打仗。

國衛院感染症與疫苗研究所長陳宜君指出，新冠疫情解封後，呼吸道傳染疾病塞滿急診室，影響到一般民眾的就醫權利，至今仍未減緩，建議先調整政府的預算結構，將疾管署的公務預算與健保給付結合，並進一步優化健保署的分級醫療，讓中央、地方公衛，串聯醫院到社區基層，讓預算可以更加彈性應用。

台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙也認為，防疫須從國防安全的角度出發，才能爭取足夠預算，美國就是如此，而後疫情時代的防疫可靠ＡＩ智能系統，協助疫苗接種、分級醫療、疾病風險評估等；且防疫預算應切割出來，從預防到治療才能環環相扣。

會議中多名專家皆認為，要打贏呼吸道傳染疾病，基層診所得站在第一線，快篩找出陽性病人進行治療，攔住輕症病人，減少急診的醫療負擔。中華民國醫師公會全聯會副祕書蘇育儀認為，應補足常備物資、增加基層誘因以協助快篩及疫苗接種等。

呼吸道傳染病疫情難測，儲備防疫物資顯得重要，陳宜君呼籲，戰備物資量能評估複雜，牽涉經費多寡及需求量、能否久放等，雖然台灣目前物資儲備狀況以全球來說已屬不錯，但在先進國家中仍有進步空間。

厚生會要求衛福部在一個月內提出，針對落實分級防疫、提升篩檢量能、多合一篩檢機制、強化篩檢預算、穩定健保點值，並和基層醫療代表開會研議可行性的方案。

傳染病 疫情 疫苗

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