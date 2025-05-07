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專家：呼吸道傳染病高風險定義 應降至50歲

聯合報／ 記者周佩怡／台北報導
厚生會昨舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，立法院厚生會長萬美鈴（後排中）、副會長蘇巧慧（後排左四）、秘書長陳菁徽（後排右四）、立委王正旭（後排左二）、厚生基金會執行長陳柏同（後排右）和與會官員及專家合影。記者邱德祥／攝影
厚生會昨舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，立法院厚生會長萬美鈴（後排中）、副會長蘇巧慧（後排左四）、秘書長陳菁徽（後排右四）、立委王正旭（後排左二）、厚生基金會執行長陳柏同（後排右）和與會官員及專家合影。記者邱德祥／攝影

後疫情時代的台灣，流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌感染等呼吸道傳染病仍持續造成重症或死亡，加重醫院照護負載。專家指出，以新冠肺炎為例，五十歲以上傳染病重症數占全重症數九成，是染疫高風險群，嚴重衝擊勞參人口，因此建議參考美國，將高風險定義下修至五十歲，確保有篩檢和治療需求的中高齡族群第一時間納入照護網。

疫苗接種率不佳 難防重症

立法院厚生會與厚生基金會昨天舉行「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，邀集公衛、臨床、健保與感染領域專家齊聚，針對如何整建分級防疫、加強基層防疫、常態預算等，深入對話。

疾管署長莊人祥指出，受氣候變遷及免疫負債影響，呼吸道疾病逐漸全年流行，但疫苗接種情形卻不理想，從去年五月至今年四月中旬，流感併發重症病例中，六十五歲以上長者占六成，具潛在病史者逾八成，未接種當季疫苗者亦近八成；新冠肺炎重症者三項數據也有八到九成；肺炎鏈球菌感染則為四到六成。

與會專家皆認為，應持續宣導接種疫苗、提供基層篩檢誘因，國衛院感染症與疫苗研究所長陳宜君也表示，疫苗接種建議對象除了老弱幼、家庭或工作環境有老弱幼者，還包括多接觸人群、頻繁跨國移動的「經不起生病者」，這群人平時身體狀況佳，但若染疫，恢復速度較疫苗接種者慢、長新冠症狀降低生活品質，更可能擴散疫情。

公費藥物治療 涵蓋率偏低

台灣感染管制學會理事長王復德則指出，五十歲以上族群亦是呼吸道傳染病高風險群，以新冠肺炎為例，台灣五十歲以上新冠重症數占全重症數逾九成，較廿五至廿九歲多出四倍以上，將使原就低於美、日、韓、新的該年齡層勞動參與率雪上加霜。

新冠抗病毒藥物能有效降低插管、入住加護病房、死亡的風險，依二○二二年調查，符合公費抗病毒藥物處方族群保守估計逾百分之廿，但實際處方公費藥物族群不足百分之七，顯示藥物治療涵蓋率仍有成長空間。

為提升確診後治療處方率，王復德呼籲，應比照美國，將現行的呼吸道傳染病高風險群的六十五歲，下修為五十歲，讓這群中高齡族群可公費篩檢、治療等。另，很多重大疾病患者死於感染而非疾病本身，故也建議放寬這類嚴重免疫不全者治療限制，以清除病毒保命、阻斷病毒變異的可能性。

汙水監測 提防潛在病原體

此外，王復德表示，汙水監測是國際疾病流行預警重要工具，美國、香港等地已有相關應用，台灣公衛體系完整、城市密度高，正適合發展，建議奠基於現行抗藥性細菌監測基礎，在機場、交通樞紐及都會區設置監測點，可望提前偵測社區潛在病原體的活動趨勢，為防疫決策提供精確的科學依據。

對於各界專家建言，莊人祥回應，疾管署持續研究高風險群定義，免疫不全者彈性治療將再與專家、學會討論；至於汙水監測，也與國土管理署合作，正積極研擬設點、監測項目等細節，明年已編列相關預算。

新冠肺炎 疫苗 風險

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