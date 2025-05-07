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健保署首推…填表評估生活型態 醫師教你顧健康

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國內三高患者高達五三四萬人，避免慢性病影響國人健康，造成醫療負擔，衛福部健保署昨天公告「本土化生活型態評估量表」，最快於今年六月載入健康存摺。這將是首次與醫療處置結合的生活評估量表，民眾填寫後，醫師可透過平台掌握生活習慣，給予用藥、衛教與諮詢。

賴清德總統力推「八八八」計畫，即八成的三高、心腦血管疾病、初期慢性腎臟病患者加入照護網，即西醫基層診所推動的家庭醫師整合性照護計畫、地區醫院推行全人全社區照護計畫；八成的共照網病人可接受生活型態諮商，其中八成達到三高控制。

生活型態諮詢如何進行？健保署規畫讓民眾填寫「本土化生活型態評估量表」，並導入今年家庭醫師整合性照護計畫及地區醫院全人全社區照護計畫。健保署醫務管理組專委呂姿曄說，首次發表的本土化生活型態評估量表，參考美國相關量表，經各界討論後制定，加入本土食物與風俗，符合台灣國情及文化，例如油炸食物、拜拜、參加宗教活動、祭拜家中神明或祖先等。

呂姿曄說，量表項目包括正向社會連結、身體活動、睡眠、壓力、營養及危害物質等，各個項目有不同分數，完成量表後，醫師依分數高低給予建議，提醒民眾透過行為改變，有效降低疾病發生率、延緩惡化，促進健康。

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