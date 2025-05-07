新冠就診人次上周增78% 今年最高

新冠疫情連四周上升，衛福部疾管署發言人羅一鈞昨天表示，上周新冠門、急診就診衝破五千八百人次，較前一周成長百分之七十八，寫下今年最高。上周新冠併發重症新增卅三例、四例死亡，其中重症個案年紀最小僅四歲，目前仍住院中。

羅一鈞表示，國內四月廿七日至五月三日，新冠門、急診就診計五八五三人次，較前周上升近八成，已連四周增加，但去年同期為一萬九三三四人次，今年病例數為去年三分之一。接下來觀察重點是，就診人次增加趨勢是否仍會如此快速上升，這一波屬於Omicron流行第七波，預期疫情高點可能落在五月與六月。

防疫醫師林詠青指出，重症案例有一名中部四歲女童，無特殊疾病病史，也沒有接種新冠疫苗。女童四月起出現咳嗽、有痰、輕微發燒，曾到診所就醫，服用抗生素未改善，五月初入院前四天出現食欲、活動力下降、呼吸費力等，急診就醫發現低血氧、白血球發炎指數上升等，為新冠肺炎和急性呼吸窘迫，目前持續住院治療中。

疾管署指出，重症和死亡個案以六十五歲以上長者最多，高達九成一未接種本季新冠疫苗。但近期疫情升溫也推升新冠疫苗打氣，羅一鈞說，上周第一劑接種五七三一人，為六周以來新高；第二劑接種四○七○人，創今年單周最高。國內新冠JN.1疫苗累計接種約二○九萬人次，全國接種率百分之八點七。

新冠疫苗仍有三二○萬劑供全民接種，羅一鈞提醒，目前屬於流行期，雖然預期不如上一波嚴峻，但提醒年齡滿六個月以上均為公費新冠疫苗對象，以及六十五歲以上長者等族群建議間隔六個月後可接種第二劑疫苗、增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

疫情中心副主任李佳琳說，全球目前主要流行的新冠變異株為XEC及LP.8.1，近四周國內主要流行變異株為XEC及XDV.1。全球新冠病毒陽性率近期持平，近期鄰近香港陽性率及就診率持續上升，韓國陽性率略降，日本病例數則持續下降。