百日咳已14例 近6年同期最多

時序入夏，注意傳染病對幼兒的威脅，衛福部疾管署昨表示，上周新增三例百日咳病例，皆為未滿兩個月嬰兒，今年累積百日咳病例已十四例，為民國一○九年以來同期最高；腸病毒疫情今年反常，每年五至六月為國內腸病毒流行季，今年預估六月中下旬才進入流行期。

衛福部疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增三例百日咳，北部兩個月大男嬰曾接種含百日咳五合一疫苗，南部一個月大男嬰在發病後接種第一劑，另一位東部女嬰，出生僅八天、尚未接種疫苗。三名嬰兒症狀相似，都是先咳嗽、有痰、流鼻水，都曾到醫院或診所就醫，因為症狀加劇，再度就醫驗出百日咳桿菌。

其中，東部女嬰於四月中旬曾到醫院就醫，被診斷為急性支氣管炎，返家休養但症狀持續，二度住院接受抗生素治療五天，咳嗽加劇，四月底三度就醫才驗出百日咳，現仍住院中。一○九年至去年，累計病例數從零到卅四例，以三個月以下嬰兒最多，占二成七，其次為十三至十九歲，占二成五。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年腸病毒門、急診就診趨勢遠低於往年，與過去五、六月就進入流行期相比，較為反常。推測原因有二，一是去年秋冬流行期較久，感染型別沒明顯轉換，由於感染人數較多，因此大家仍有保護力；再者，今年春天氣溫較低，平均氣溫為近十四年第三冷，使流行期較晚報到。