高雄長庚接手大同醫院 夜間、假日門診縮減引發民怨

高雄市立大同醫院經營權今年轉由長庚醫療法人接手，議員昨質詢指陳情案件較去年同期增6倍，西醫住院、門診數健保申報量銳減6成以上，夜間和周六門診都不如原先水準，讓民眾怨聲連連，市長陳其邁答詢說，大同醫院著重提升急重症、急診量能，相對收入會減少，會觀察需求要求大同增加門診數。

大同醫院1至4月市民陳情件數達25件，比去年同期4件暴增，陳情內容有夜間、假日診次不足、急診領藥久候、醫護人力不足、急診待床過久等；另，大同醫院西醫門診健保申報件數2月相較去年同期減少66%，西醫住院門診數減幅也達68%。

市議員湯詠瑜質詢表示，健保申報量影響市府收益，以過去大同醫院每年42億元收入計算，市府每年應增加9千萬元權利金收入，但視1、2月狀況，市府權利金可能僅剩350萬元；且大同醫院目前醫師79人、護理師438人，相較去年醫師163人、護理師511人，醫師人力幾乎減半。

另外，目前夜間門診為17科，周六門診僅12科，均未達去年降載時數量，過敏免疫風濕內科、神經外科、皮膚科、牙科都無周六門診。湯詠瑜認為，大同醫院合作契約中，應名列醫療服務品質維持標準、變動權利金保底，建置每季檢討與改善機制。

在大同醫院看診超過5年的楊姓市民說，長庚接手後，因病患減少，除了門診量跟著減少，夜診也變更少了，對白天需要上班工作的人很不方便；患有慢性病的李姓市民則認為無影響，掛號、領藥都正常，醫院經營權轉換對慢性病患來說感覺變化不大。

陳其邁解釋，目前大同醫院人力配置符合區域醫院要求，該院著重在提升急重症、急診量能，這也是當時長庚獲選的主要原因，例如今年有3例葉克膜安裝案，投資重症相對來說收入會減少，但能保障市民生命安全。

長庚醫療法人回應，大同醫院因角色定位與過去不同，服務也要調整改變，如依約開辦24小時兒科急診駐診、急性冠心症24小時心導管、心肌梗塞處置及葉克膜裝設等各項急重症與特色醫療，預估今年可提前接受急性冠心症重度級評定，提前導入達文西手術設備。

長庚表示，對於夜診及假日診開設，將依照病人需求與監控實際掛號情形，動態調整增開，目前全院營收每月成長約20%以上，符合規畫目標。