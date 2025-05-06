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滿馨祝福溫暖人心 高雄榮總母親節感恩音樂會

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「滿馨祝福母親節感恩音樂會」今在高雄榮總醫院大廳舉辦。記者郭韋綺／翻攝
「滿馨祝福母親節感恩音樂會」今在高雄榮總醫院大廳舉辦。記者郭韋綺／翻攝

迎接母親節到來，高雄榮民總醫院今與財團法人生蓮慈善公益基金會、惠民醫療救濟基金會在醫院大廳舉辦「滿馨祝福母親節感恩音樂會」，以音樂與舞蹈傳遞溫馨，舒緩病患與家屬情緒，也為醫護同仁帶來片刻身心放鬆時光。

活動由社工室主辦，現場演出內容豐富，包括「魔笛家族」長笛、木笛、鋼琴與合唱團合奏，與「謠旅室內樂團」獻上的鋼琴三重奏，結合小提琴、大提琴與鋼琴，優雅樂音縈繞，此外，Natira‵a南島大溪地藝術工作室與榮華幼兒園演出南島舞蹈及兒童歌舞，希望透過悠揚樂聲及互動舞蹈表演，疏解病患與家屬身心壓力。

高榮副院長洪恭誠指出，音樂會不僅傳遞溫暖與正能量，也彰顯醫院重視人文關懷與提升服務品質的承諾，透過多樣演出安排與現場互動，希望協助病患與家屬釋放壓力、調適情緒，營造更有溫度就醫環境。此次音樂會感謝生蓮慈善基金會董事長洪勝雄、董事洪陶美華、洪千惠及執行秘書陳培城等支持。

現場不少病患與家屬駐足聆聽，音樂會溫暖感人，不僅提供心理療癒與撫慰，增添幾分過節氛圍；高雄榮總表示，將持續傳遞著溫暖與正能量，讓無法返家過節病人與家屬，能在醫院裡感受到節日溫情與陪伴，並以熱情與感恩的心提升醫院服務品質與人文關懷。

迎接母親節到來，高雄榮總舉辦溫馨感恩音樂會。記者郭韋綺／翻攝
迎接母親節到來，高雄榮總舉辦溫馨感恩音樂會。記者郭韋綺／翻攝
迎接母親節到來，高雄榮總舉辦溫馨感恩音樂會。記者郭韋綺／翻攝
迎接母親節到來，高雄榮總舉辦溫馨感恩音樂會。記者郭韋綺／翻攝
榮華幼兒園演出兒童歌舞，增添喜悅氛圍。記者郭韋綺／翻攝
榮華幼兒園演出兒童歌舞，增添喜悅氛圍。記者郭韋綺／翻攝
「滿馨祝福母親節感恩音樂會」今在高雄榮總醫院大廳舉辦。記者郭韋綺／翻攝
「滿馨祝福母親節感恩音樂會」今在高雄榮總醫院大廳舉辦。記者郭韋綺／翻攝
榮華幼兒園演出兒童歌舞，增添喜悅氛圍。記者郭韋綺／翻攝
榮華幼兒園演出兒童歌舞，增添喜悅氛圍。記者郭韋綺／翻攝

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