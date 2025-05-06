棋藝班學童遭狼師猥褻被迫陳述案情15次 衛福部發聲了

新北市土城一名圍棋老師涉嫌猥褻12名兒童，立委范雲等人今天與被害兒童家長共同舉行記者會，指控司法程序中被害兒少竟需重複陳述案情高達15次。衛福部保護司晚間指出，該案由新北市府去年9月1日受理通報，後續立即進行驗傷採證、司法偵查程序等，但服務過程中創傷知情有待加強，衛福部將跨部會協調精進作為。

衛福部保護司指出，受理通報後，地方政府醫療、教育、社政、警政及檢察單位立即啟動驗傷採證、司法偵查程序，並清查潛在被害人，羈押嫌犯，也對未立案補習班處以行政處份，但服務過程中有關創傷知情的專業知能仍有待強化。

統計顯示，性侵害被害人約5成為未滿18歲的兒童與青少年。衛福部保護司長張秀鴛說，由於性侵害多為密室犯罪，被害人證詞是採證關鍵，衛福部頒定「減少被害人重複陳述作業」，並培訓性侵害犯罪防治法專業人員，陪同弱勢證人接受訊問，保障被害人司法權益，這都是國際認可、符合人權的措施，但本次事件顯示，第一線實務執行人員對於落實相關服務，仍有落差。

衛福部於今年4月22日、28日及5月5日針對近年多起兩造為師生關係的性暴力事件，舉行會議檢視。張秀鴛說，已提醒地方政府跨網絡團隊，受理這類案件後，除啟動調查以外，應給予性侵害被害人更同理、溫暖的陪伴與服務，「性侵害防治網絡合作如同大隊接力，每一棒除克盡法定職責，若能多做一點，就能讓被害人免於無助等待。」

張秀鴛指出，除向被害人及其家屬說明後續流程，及被害人相關權益，第一線人員應藉訪談、班級抽樣訪問、入班性別平等教育輔導等方式，找出潛在被害人，並進行身體自主權宣導，鼓勵通報。第一線人員應提供有溫度的陪伴，在驗傷採證、警詢筆錄、偵查問訊及申請補助等過程中，要秉持創傷知情，即理解被害人處境的態度，接住被害人與家屬，減少他們面對未知流程的慌亂無助。

為精進地方政府對於弱勢證人司法權益保障與服務模式，衛福部辦理性侵害被害人司法權益維護研究計劃案，弱勢證人包括兒少、身心障礙者等。張秀鴛表示，研究目標希望了解地方是否落實中央被害人保護政策，也將依專家研究結論，調整並強化性侵害被害人服務流程。