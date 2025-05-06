公視台語台文學跳曼波 尋訪「百變宋澤萊」
公視台語台節目「文學跳曼波」尋訪國家文藝獎得主、作家宋澤萊，拍攝團隊從雲林拍到屏東，揭開宋澤萊豐富多變的創作面貌，今晚播出。
根據公視台語台新聞稿，節目由獨立音樂人組成主持群，本集由金鐘獎最佳生活風格節目主持人柯大堡帶領觀眾認識台灣文學。
柯大堡表示，這是一項全新的挑戰，也深刻體悟到文學與生活的緊密連結，「文學就從生活出發，而許多文學也跟民俗密不可分。」
柯大堡隨著宋澤萊的足跡走訪雲林二崙，發現宋澤萊發表於1978年的鄉土文學作品「大頭崁仔的布袋戲」，書中主角「大頭崁」真有其人，竟是雲林著名明星園掌中劇團的創團團長洪貴淼。
製作單位特別邀請年過80歲的洪貴淼重回雲林二崙大義崙媽祖廟，再度演出宋澤萊筆下的布袋戲劇情，重現當時轟動村頭的盛況。
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