快訊

男開車墜落基隆八斗子漁港 兄弟跳海搶救駕駛仍不治

市場等待Fed決策和貿易談判進展 美股早盤三大指數盡墨、道瓊跌200點

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

公視台語台文學跳曼波 尋訪「百變宋澤萊」

中央社／ 台北6日電

公視台語台節目「文學跳曼波」尋訪國家文藝獎得主、作家宋澤萊，拍攝團隊從雲林拍到屏東，揭開宋澤萊豐富多變的創作面貌，今晚播出。

根據公視台語台新聞稿，節目由獨立音樂人組成主持群，本集由金鐘獎最佳生活風格節目主持人柯大堡帶領觀眾認識台灣文學

柯大堡表示，這是一項全新的挑戰，也深刻體悟到文學與生活的緊密連結，「文學就從生活出發，而許多文學也跟民俗密不可分。」

柯大堡隨著宋澤萊的足跡走訪雲林二崙，發現宋澤萊發表於1978年的鄉土文學作品「大頭崁仔的布袋戲」，書中主角「大頭崁」真有其人，竟是雲林著名明星園掌中劇團的創團團長洪貴淼。

製作單位特別邀請年過80歲的洪貴淼重回雲林二崙大義崙媽祖廟，再度演出宋澤萊筆下的布袋戲劇情，重現當時轟動村頭的盛況。

台灣文學 布袋戲 雲林

延伸閱讀

台南文化生活與文學樣貌 台南文學季精彩開跑

鼓勵民眾消費 雲林這3處市場100元現金可換200元票券

雲林犯保協會帶領走進慈心 身心創傷人在綠園秘境獲撫平

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

相關新聞

棋藝班學童遭狼師猥褻被迫陳述案情15次 衛福部發聲了

新北市土城一名圍棋老師涉嫌猥褻12名兒童，立委范雲等人今天與被害兒童家長共同舉行記者會，指控司法程序中被害兒少竟需重複陳...

獨得億元幸運兒是你嗎？大樂透今晚開出頭獎 獎落這縣市

台灣彩券公司表示，今晚開獎的大樂透第50期出現一位幸運得主，獎落桃園市桃園區光興里中山北路114號的幸運鑫投注站，獨得頭...

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

今天深夜起受到梅雨鋒面影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天北台灣轉為濕涼的天氣，各地都有明顯降雨，周六、周日再受另一波...

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

今晚鋒面來襲，中央氣象署晚間8時50分發布大雨特報，影響時間從今晚到明（7日）清晨，警戒地區包含新竹市、新竹縣、苗栗縣、...

提前慶祝國際護理師節 「男丁格爾」舞團連跳三曲成亮點

每年5月12日是國際護理師節，也接近母親節，二林基督教醫院提前歡慶佳節，「男（南）丁格爾」表演熱舞點燃慶祝大會熱鬧氣氛，...

台中農改場攜手榮總 園藝療育助思覺失調患者重返職場

為促進園藝療育產業發展，農業部台中區農業改良場積極推動相關技術創新，涵蓋療育活動方案設計、在地化園藝療育工具開發及療育花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。