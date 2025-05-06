法國鋼琴家大衛弗萊師徒攜手辦音樂會 與巴赫重逢

由法國鋼琴家大衛．弗萊（David Fray）策展、指揮，攜手巴黎高等音樂院師徒同台演出全場巴赫樂曲。弗萊表示，這場音樂會不僅是技巧的展現，更是一場「音樂上的家人」重逢。

弗萊以詮釋巴赫作品聞名，被譽為「哲思音樂家的最佳典範」，這場音樂會邀請在巴黎高等音樂院任教的恩師雅克．魯維耶（Jacques Rouvier）以及同門好友伊曼紐爾．克里斯蒂安（Emmanuel Christien）、奧黛麗．維古勒（Audrey Vigoureux），4名鋼琴家師徒首度在台同台演出，呈現巴赫多鍵盤協奏曲作品。

音樂會曲目包含「C大調雙鍵盤協奏曲」、「C小調雙鍵盤協奏曲」、「D小調三鍵盤協奏曲、「F小調第五號鍵盤協奏曲」，以及壓軸的「A小調四鍵盤協奏曲」，該曲原為韋瓦第小提琴協奏曲，後經巴赫改編為四鋼琴版本，展現其改編與對位技法的巔峰之作。

弗萊今天在記者會上表示，早在2013年他便萌生這個「四鋼琴合作計畫」，期望透過高度默契的合作，挑戰巴赫四鋼琴協奏曲的對位技藝與複音美學。這個計畫在2018年成真，4名鋼琴家不但錄製專輯，也啟動了國際巡演。

弗萊表示，在排練過程中，大家以眼神取得共識，「樂迷以各自的耳朵，盡情敞開心胸，來聽這場音樂會，可以感受到最高貴的靈性。」克里斯蒂安認為，巴赫就是偉大的音樂之父。魯維耶則形容：「巴赫就是人生、萬物之源。」

除了4名鋼琴家外，這次演出由新象時選藝術家組成的弦樂團擔綱伴奏，小提琴家魏靖儀擔任首席。魯維耶表示，他在排練中看到魏靖儀隨快板音樂自然舞動，「這正是巴赫觸動人心之處。」

「大衛．弗萊與朋友們－巴赫經典鍵盤協奏曲計畫」音樂會將於5月9日登場，地點在台北國家音樂廳。