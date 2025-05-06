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11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣
今晚鋒面來襲，中央氣象署晚間8時50分發布大雨特報，影響時間從今晚到明（7日）清晨，警戒地區包含新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
白沙屯媽祖今上午從彰化二水突然轉向，創下200年首次前進南投名間紀錄，演出大驚奇，讓南投信眾雀躍不已，午後起駕則未走台3線進入南投市，反而登上八卦山松柏嶺受天宮駐駕，預估明天清晨6時起駕，地方預測，明天可能有2大路線北返彰化縣。
氣象署表示，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今（６日）晚至明（７日）新竹至嘉義、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，民眾需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。
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