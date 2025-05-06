快訊

影／屏科大又傳車禍！1學生被撞飛空翻重摔骨折 汽車撞機車畫面曝光

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

聽新聞
0:00 / 0:00

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚鋒面來襲，中央氣象署晚間8時50分發布大雨特報，影響時間從今晚到明（7日）清晨。聯合報系資料照
今晚鋒面來襲，中央氣象署晚間8時50分發布大雨特報，影響時間從今晚到明（7日）清晨。聯合報系資料照

今晚鋒面來襲，中央氣象署晚間8時50分發布大雨特報，影響時間從今晚到明（7日）清晨，警戒地區包含新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

白沙屯媽祖今上午從彰化二水突然轉向，創下200年首次前進南投名間紀錄，演出大驚奇，讓南投信眾雀躍不已，午後起駕則未走台3線進入南投市，反而登上八卦山松柏嶺受天宮駐駕，預估明天清晨6時起駕，地方預測，明天可能有2大路線北返彰化縣。

氣象署表示，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今（６日）晚至明（７日）新竹至嘉義、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，民眾需注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

白沙屯媽祖進香今入境南投縣，午後沿投139乙線一路上坡，抵達八卦山松柏嶺受天宮駐駕，預估明晨6時起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖進香今入境南投縣，午後沿投139乙線一路上坡，抵達八卦山松柏嶺受天宮駐駕，預估明晨6時起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

南投縣 新竹

延伸閱讀

那些年跟隨白沙屯媽前行的記憶....曾經走完全程竟僅有6人

大驚奇！白沙屯媽祖今晚駐駕南投受天宮 預料明進入彰化

破天荒踏入南投！白沙屯媽祖3路口鑾轎擺動 今晚受天宮駐駕過夜

白沙屯媽祖回鑾首進南投名間 縣長許淑華：百年盛事

相關新聞

深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

今天深夜起受到梅雨鋒面影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天北台灣轉為濕涼的天氣，各地都有明顯降雨，周六、周日再受另一波...

11縣市「大雨下到明晨」香燈腳追白沙屯媽記得準備雨衣

今晚鋒面來襲，中央氣象署晚間8時50分發布大雨特報，影響時間從今晚到明（7日）清晨，警戒地區包含新竹市、新竹縣、苗栗縣、...

提前慶祝國際護理師節 「男丁格爾」舞團連跳三曲成亮點

每年5月12日是國際護理師節，也接近母親節，二林基督教醫院提前歡慶佳節，「男（南）丁格爾」表演熱舞點燃慶祝大會熱鬧氣氛，...

台中農改場攜手榮總 園藝療育助思覺失調患者重返職場

為促進園藝療育產業發展，農業部台中區農業改良場積極推動相關技術創新，涵蓋療育活動方案設計、在地化園藝療育工具開發及療育花...

買氣不佳！雞蛋日產量過剩約140萬顆 蛋價降2元

蛋價再降2元！台北市蛋商公會今表示，即起蛋價再調降2元，雞蛋產地價由每台斤26.5元降至24.5元，批發價周四起跟進調降...

連2周調降！雞蛋日產量過剩約140萬顆 蛋價降2元

國內雞蛋產量持續過剩，每天達140萬顆，蛋商決議蛋價調降新台幣2元，今天起產地價從每台斤26.5元降至24.5元，明天起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。