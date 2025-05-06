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深夜鋒面來襲！明天雷雨炸全台 這日最涼低溫僅20度

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聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今深夜起受到鋒面影響，明（7日）各地都有明顯降雨，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，甚至還有局部大雨機率。聯合報系資料照
今深夜起受到鋒面影響，明（7日）各地都有明顯降雨，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，甚至還有局部大雨機率。聯合報系資料照

今天深夜起受到梅雨鋒面影響，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天北台灣轉為濕涼的天氣，各地都有明顯降雨，周六、周日再受另一波鋒面影響，一路從北下到南，且因降雨緣故，未來一周溫度略降，其中周日最涼，低溫降至20、21度。

黃恩鴻說，今深夜起受到鋒面影響，明（7日）各地都有明顯降雨，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，甚至還有局部大雨機率，其他地區有午後雷陣雨，山區則要留意較大雨勢。

周四、周五（8、9日）鋒面遠離，雨勢趨緩，周五晚間受到另一波鋒面接近影響，北部、基隆北海岸有零星短暫降雨；周六、周日（10、11日）受到第2波鋒面影響，降雨範圍較上一波廣，雨勢一路從北往南，中部以北、宜蘭則有局部大雨。

下周一（12日）鋒面移動到巴士海峽，各地多雲、午後有局部短暫陣雨，南部、東南部有局部陣雨；下周二環境風場偏東南風，東南部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴、午後山區有雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，未來一周受到鋒面降雨影響略降溫，明天北台灣溼涼溫度低溫降至22到24度，其他地區低溫24至26度，各地高溫則為28至30度；周四、周五高溫回升至31至33度。

周六至下周一再因鋒面降雨影響降溫，其中周日最涼，北部低溫僅20、21度，其他地區22至24度，高溫部分，北部、東北部23、24度，中部、花東地區25至27度，南部28、29度。

低溫 鋒面 高溫

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