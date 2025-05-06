醞釀7年盡錄台灣聲音 米特大地之息新輯回望土地

MIT米特薩克斯風重奏團醞釀7年推出新輯「大地之息」，10首作品涵蓋原創委託、民謠改編等，其中包含把「雨夜花」、「月夜愁」、「望春風」、「四季紅」以變奏手法化為當代語彙之作。

米特薩克斯風重奏團推出第2張專輯「大地之息」（The Breath of the Land），並獲得財團法人國家文化藝術基金會與台北市文化局贊助發行。

米特薩克斯風重奏團創辦人陳冠文說：「這張專輯是我們第2個5年的總結，試圖從文化、記憶與土地的角度，回望並回應『我們是誰』。我們希望透過『大地之息』，重新啟動與世界的對話，把台灣的聲音帶得更遠。」

「大地之息」起於一個提問：「演奏著來自西方的薩克斯風，什麼才是我們台灣自己的聲音？」米特薩克斯風重奏團為全台唯一連續7年獲選國藝會TaiwanTop的薩克斯風重奏團，多年來活躍於國際舞台，從香港、澳門、新加坡，到世界薩克斯風年會站上克羅埃西亞國家劇院，積極展開跨文化對話。

而回到島嶼，米特薩克斯風重奏團選擇從自身文化與記憶出發，邀集多位台灣作曲家與編曲家，以薩克斯風重奏為語言，書寫屬於這片土地的聲音。

10首作品描繪聲音地景，從風、雨、民謠到歷史，涵蓋原創委託、民謠改編與大型合奏曲目；開場曲「大地之息」由作曲家梁婉筠創作，是米特委託的全新原創作品。

全曲分為3個樂章，從風拂過土地、陽光灑落田野，到雨水滋養萬物，以薩克斯風重奏描繪自然意象與土地脈動，並融合客家民謠動機，展現人與環境之間溫柔而深層的共生關係。

陳冠文回憶道，為了拍攝這首MV，遠赴台東海岸取景，透過風的聲音與海的畫面感受這片土地最原初的呼吸。它不只是音樂，「更是我們凝視腳下土地、重新認識自己的開始」。

由作曲家陳昶安創作的「四月望雨幻想變奏曲」，選用鄧雨賢4首經典旋律「雨夜花」、「月夜愁」、「望春風」、「四季紅」，以變奏手法將熟悉旋律化為當代語彙，在傳統與創新的交織中，讓旋律重新被傾聽、被理解。

周宣宏的「恆春古城－琅嶠之憶」則是一首極具敘事性的原創作品，以八寶公主傳說、古城意象與「思想起」旋律為靈感，描繪南台灣恆春的歷史與人文。

自2013年創團以來，米特由12位赴歐深造歸國的台灣音樂家共同創立，至今團員已超過30人，團隊長年推動創作、培訓與跨界合作，致力打造屬於台灣的薩克斯風文化。