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提前慶祝國際護理師節 「男丁格爾」舞團連跳三曲成亮點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院提前慶祝國際護理師節，「男丁格爾」表演才藝成亮點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林基督教醫院提前慶祝國際護理師節，「男丁格爾」表演才藝成亮點。記者簡慧珍／攝影

每年5月12日是國際護理師節，也接近母親節，二林基督教醫院提前歡慶佳節，「男（南）丁格爾」表演熱舞點燃慶祝大會熱鬧氣氛，院方表揚資深護理師和績優護理師，期許繼續發揮上帝的愛照顧病人、關懷家屬。

國際護理協會（ICN）今年主題「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，二基護理部主辦護師節讚美感恩禮拜，依循慣例護理師傳遞蠟燭，180名護理師在燭中宣誓使命，牧師帶領禱告與分享勉勵信息，二基董事及院長等主管獻上祝福，並頒獎表揚績優、資深護理師和跨科培訓成果獎勵、專業論文發表的醫護人員。

院長詹賜貳感謝全體護理師過去一年的辛苦，並表示，二基持續招募人才，將有更多人進到二基一起努力，最近國際局勢動盪，國內也有很多大事，這兩天台幣升值，大家不必慌張，大可安心在二基工作。詹賜貳幽默說，大家薪水都是拿台幣，升值可以買更多便宜物品，有助消費能力。

護理部主任康美玉表示，二基雖是鄉下醫院，卻有不輸都市的工作環境，都要感謝二基團隊和彰基總院的協助，現階段全球不少物資處於缺乏窘境，唯有護理師不能缺，有護理師才能照顧病人和家屬，提供完善醫護照護。

10多名男護理師組成「男丁格爾」舞團從「青蘋果樂園」、「三振舞」跳到「星期五晚上」，主持人不時提醒全場觀眾別只顧著看帥哥美男，要尖叫和掌聲捧場。演出點燃活動氣氛，同時展現性別多元與團隊合作的護理文化，為感恩禮拜加分不少。

台幣 團隊 護理師

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