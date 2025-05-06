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「永恆回歸」盛典 台西舞者共譜佛朗明哥之美

中央社／ 台北6日電

致力西班牙佛朗明哥舞蹈的精靈幻舞舞團將推出「永恆回歸－2025西班牙佛朗明哥舞蹈國際盛典」，邀台灣與西班牙國家舞團舞者及音樂家在台共演，展現佛朗明哥的舞蹈與音樂精華。

策展人也是精靈幻舞舞團團長薛喻鮮今天接受媒體訪問表示，她希望這不只是一場單純的舞蹈表演，「我希望西班牙藝術家來到台灣時，看到的不只是舞台，而是台灣整體的文化氣息。」

薛喻鮮說，她也希望透過盛典，讓在國際發光發熱的台灣舞者能夠記得回家，「把自己的經驗與智慧，分享給我們的家人與土地。」

「永恆回歸－2025國際舞蹈盛典」邀請來自西班牙國家舞團（Ballet Nacional de Espana）的首席舞者荷西．曼努埃爾．貝尼特斯（Jose Manuel Benitez）、舞者安娜．阿爾馬格羅（Ana Almagro）以及台灣賽夏族舞蹈家絲釋民、英國阿克朗．汗舞團舞者游馨琁等，與精靈幻舞舞團共演。

薛喻鮮2015年從西班牙皇家舞蹈學院畢業，2022年率精靈幻舞舞團以作品「卡門波麗露不朽的」中的「永恆的回歸」，拿到第31屆西班牙舞蹈及佛朗明哥大賽團體組第1名，她也獲得女舞者獎；現在則考上西班牙國家舞團，今年4月舞團亞洲巡演到首爾，薛喻鮮也被舞團拔擢成為首爾場的女首席。

薛喻鮮說：「這一切讓我很感謝，我要將佛朗明哥舞蹈聖殿級的演出，呈現在國人面前，開啟對佛朗明哥的新視野。」

除了劇場演出外，薛喻鮮也把西班牙舞團同事帶到南澳「播種夢想舞蹈空間」與當地孩童共舞，「我想讓大家看見落實藝術與生活的結合，也展現了佛朗明哥不只是都會藝術，它也可以在深山、在靠海的部落中生根發芽。」舞者貝尼特斯也到現場跟小朋友互動，並直言「過程讓我很感動，這一切都充滿了愛。」

「永恆回歸－2025國際舞蹈盛典」將於5月7日及8日演出，地點在台北南海劇場。

劇場 舞團 西班牙

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