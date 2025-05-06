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北市3月抽驗50件生鮮水果 9件農藥殘留不合格

中央社／ 台北6日電

台北市衛生局今天發布，3月共抽驗50件生鮮水果農藥殘留結果，計有9件不符合規定、不合格率18%，已命抽驗地點下架不得販售，追查產品來源為外縣市，已移請所轄衛生局查處。

衛生局說明，這次抽驗違規產品包含紅辣椒3件、九層塔2件，以及青蔥、韭菜花、菜豆、香菜各1件，各檢出1到5項殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」規定，都是高風險農產品。

針對違規產品，衛生局指出，已違反「食品安全衛生管理法」，可處分責任業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則可依同法第47條處分販售業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

由於抽樣產品地點包含台北市內的市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等地點，衛生局除已請抽驗地點下架產品外，並通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應相關品名代號10天。

另外，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應相關不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號都不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局也發布在北市量販店、餐具販售商店、五金百貨商店及連鎖速食店等處抽驗15件美耐皿類食品容器具的檢驗結果，全數符合規定，僅其中1件產品耐熱溫度標示不符規定，已移請來源所轄台南市衛生局查處，可依據上述同法處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

抽驗 衛生局 農藥殘留

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