郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」 勞動部長洪申翰：應有更適當表達

五一勞動節當天，上百名台電員工到經濟部前陳情抗議，主張錯誤能源政策造成台電虧損，經濟部長郭智輝卻回應「看不下去可以離開啊！」桃產總今發聲明詢問勞動部長洪申翰此言論是否涉及霸凌？對此，洪申翰說，對於企業內勞工不同聲音，應有更適當、更具包容性的表達方式。

一群台電員工勞動節集結經濟部前，抗議能源政策錯誤造成公司虧損累累，要求核電廠延役讓台電續命。當立委質詢此事時，郭智輝則稱「看不下去可以離開啊！」引來各界抨擊。

桃產總指出，根據資料顯示，經濟部持有台電公司股份超過95%，具非常明顯的控制權，郭智輝竟然依其優勢職權惡意對待基層勞工，因此桃市產總決定發文給勞動部，請問洪申翰部長，這有沒有涉及霸凌問題，以後民營企業雇主，是否都可以這樣回應基層勞工？

桃產總認為，既然勞動部在五一的回應上宣稱積極防範霸凌，對於郭智輝這樣的行為是否合適，應可以有明確態度才對。洪申翰則回應，對於企業裡勞工的不同聲音，可以有更適當或更具包容性的表達方式，給勞工更多的尊重。