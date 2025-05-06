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延3年通車經費多769億 桃鐵地下化半年進度僅增2.63％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵桃園車站地下化計畫圖。圖／鐵道局提供
台鐵桃園車站地下化計畫圖。圖／鐵道局提供

台鐵桃園車站地下化計畫（簡稱桃地計畫）原定2030年完工，因缺工缺料工程延宕3年，不僅如此，工程進度從去年10月的近30％到目前的32.63％，僅增加2.63％，工程進度龜速，而經費也從原來的1047.9億，上周提報行政院修正計畫，暴增769億元，總經費高達1816.98億元。交通部鐵道局強調，工程進度以工程金額換算，待今年下半年至明年連續壁施作後，進度就會快速上升。

桃地計畫北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線，路線全長17.9公里，沿線將改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，並新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站，沿途沿途橫交20處平交道、8座陸橋、8處地下道。

其中，桃園站及中壢站分別與桃園捷運綠線G7、機場捷運延伸線A23站共構，通車後將有效串連機捷及桃捷路網。

鐵道局北部工程分局副分局長黃士銘表示，桃地計畫原沒有分階段，期程從2020年9月至2030年12月，但受缺工缺料影響才進行調整，修正計畫分2階段。

預計2033年1月鳳鳴、桃園、內壢、中壢及平鎮站等6站為第1階段通車，2034年9月第2階段在通車中路、桃醫、中原站等3站，比原計畫延宕3年；經費部分，總經費原先為1047.9億元，上周提報行政院修正計畫，增加769億元，總經費高達1816.98億元，待行政院核定。

黃士銘強調，其中增加的400多億是因近年物價飛漲、另外近300億元包含平鎮段延伸1點多公里，占了約120億元，此外，部分車站將地面停車場移到地下，各增加10多億元；原計畫延宕3年，最主要因平鎮站南延問題，另還有其他站陸續受到流標影響。

桃地計畫工程規模龐大且工序界面繁複，部分既有車站站體、月台及軌道需配合新建及遷移，未如期完工，鐵道局採取彈性發包策略，分階段推動工程。黃士銘指出，2021年起，已完成8件臨時軌先期工程發包施工，並陸續完成平鎮車站路段、中路車站路段、中壢車站路段、桃園車站路段及中原車站路段等主體工程發包作業。

在持續推進工程的同時，配合進度也陸續啟用多項重要設施，包含2024年6月啟用中壢臨時前站、11月啟用鳳鳴臨時站，今年4月完成中壢前站女廁增設啟用，後續還有內壢站新建跨站天橋，預計今年底啟用，平鎮臨時站則預計2026年10月啟用。

黃士銘說，中壢車站為台鐵第3大運量車站，日運量逾4萬7000人次。原臨時站雖設有公廁，但因採進出分流設計，出站旅客可用廁所數量較少，導致部分時段女廁前出現排隊情形。為提升女性旅客候車舒適度，因此在出口補票房旁增設女廁及親子廁所，並兼顧明亮度、空調、防火時效與安全警報設備，目前已於4月30日啟用，以實際行動回應民眾期待。

中壢 桃園 機場捷運

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