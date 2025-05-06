五、六年級最愛的蛋蜜汁！ 營養師籲小心二種恐怖細菌

你有聽過或喝過「蛋蜜汁」嗎？這項高級飲料曾經風靡一時，不過除了製作流程相當繁瑣之外，生雞蛋也有食用風險。大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，雞蛋沒煮熟容易有大腸桿菌及沙門氏菌，抵抗力特別弱的人，腹痛、發燒、惡心等症狀會更為嚴重。

蛋蜜汁是五、六年級生的青春回憶，製作原料包含蜂蜜、柳橙汁、檸檬汁、牛奶，另加進一顆生蛋黃，再Mix搖勻，口感濃醇滑順。徐佳靖說，蛋蜜汁喝起來酸酸甜甜，但是生蛋黃隱藏「細菌」風險，大腸桿菌及沙門氏菌是食物中毒的元兇，可能會引發急性腸胃炎。

徐佳靖指出，雞蛋不宜生食，因為蛋殼表面受到雞糞的沾染，容易附著大腸桿菌及沙門氏菌。除了在打蛋前要將蛋殼清洗乾淨之外，未經徹底煮熟的雞蛋、生蛋調成的醬汁都有機會導致食源性疾病。煮熟食用才能有效降低食安風險，尤其長者、嬰幼兒、孕婦及免疫功能較弱者，應避免進食生蛋、半熟蛋。

雞蛋的營養非常多元，包含卵磷脂、維生素、礦物質、葉酸，而且有豐富的蛋白質，幾乎含有人體必需的所有營養物質。徐佳靖提醒，蛋黃及蛋白都是優質的蛋白質來源，但是膽固醇並不低，且主要存在於蛋黃中。許多人常問：蛋可以天天吃嗎？「最好一天一顆」，她說，超過這個量，膽固醇就超標了！

除了每天攝取量的上限，雞蛋該怎麼挑？徐佳靖建議，還是「洗選蛋」為佳，經過洗選作業可減少細菌汙染，而且有廠商的生產履歷，比較有保障。若要選購散裝蛋，要注意表面光滑、色澤均勻有光澤、毛孔細緻、大小適中，拿在手上有一定的重量感。

另外，買回家的散裝蛋可能附有髒汙或雞糞，建議先輕輕擦拭蛋殼後，再將蛋放入冰箱儲存。將蛋以尖端朝下的方式放入冰箱保存，可以延長保質期。