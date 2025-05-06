蕭邦國際鋼琴大賽初賽揭曉 台灣3好手入選

中央社／ 台北6日電

第19屆波蘭蕭邦國際鋼琴大賽入選初賽名單，台灣時間今天下午揭曉，台灣共有張凱閔、林灝維與謝維庭3人拿到初賽資格，挑戰這個古典樂壇盛事。

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽（Chopin InternationalPiano Competition）初賽5月4日在華沙愛樂廳落幕，由皮奧特‧帕萊奇尼（Piotr Paleczny）教授擔任評審團主席，共選出85名入選初賽；其中預選輪選出66名鋼琴家，他們將在不到5個月後重返華沙，參加第19屆蕭邦國際鋼琴大賽。

另外，有19名參賽者是直接保送進入初賽，這些都是英國里茲鋼琴大賽、邁阿密國際鋼琴大賽、日本濱松國際鋼琴大賽及波蘭華沙的蕭邦全國鋼琴大賽得獎者。

根據第19屆蕭邦國際鋼琴大賽官網，這屆共有來自世界各地的642名鋼琴家報名，其中171名參賽者根據提交的錄音進入預選輪，162名參賽者抵達波蘭華沙參加預選輪比賽，最後來自20個國家的85名參賽者入選初賽。其中人數最多的國家分別是中國、日本和波蘭。

第19屆波蘭蕭邦國際鋼琴大賽將於10月2日起舉行，大賽將從10月3日開始，持續到10月20日。頒獎典禮將於10月21日在華沙國家大劇院舉行，大賽冠軍可獲得金牌及6萬歐元獎金，也將有為期數月的巡迴演奏會，得主們將在歐洲、亞洲、美洲各地音樂廳演出。

值得一提的是，這次負責得獎者國際巡演的德國藝術經紀公司Liu Kotow International Management &Promotion，創辦人是來自台灣的劉又慈與先生格札戈日‧克托夫（Grzegorz Kotow）。

這次衝進初賽的台灣鋼琴家謝維庭跟張凱閔，都是二度擠進初賽。謝維庭出生於1996年，師事張欽全，同時擁有法國國立巴黎高等音樂學院及德國漢諾威音樂學院最高演奏家文憑，曾獲多項國際大賽獎項，2021年參加波蘭國際蕭邦鋼琴大賽晉級至大賽第二輪，目前任教國立台北教育大學音樂學系。

張凱閔2024年獲英國里茲鋼琴大賽第4獎，逐漸開展音樂路，2021年20歲參加華沙蕭邦鋼琴大賽衝進第一輪，亮眼表現首次獲得國際注目。目前就讀美國新英格蘭音樂學院，今年拿到碩士後，將繼續攻讀更上一階文憑，跟著鄧泰山學習。

林灝維出生於2004年，在台灣師事鍾曉青，曾獲第27屆法國耶比拿城國際鋼琴大賽（The EpinalInternational Piano Competition）第二名等。目前就讀美國新英格蘭音樂學院，師事亞歷山大‧柯桑蒂亞（Alexander Korsantia）。(編輯：吳素柔)

波蘭 鋼琴 音樂

延伸閱讀

Met Gala 2025／提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

世界數位媒體大賽 聯合報系AI應用獲全球金獎

南市學校全國賽拿雙冠 創意戲劇、午餐大賽沒得比

波蘭大選在即 保守派總統屬意同黨候選人接班

相關新聞

五、六年級最愛的蛋蜜汁！ 營養師籲小心二種恐怖細菌

你有聽過或喝過「蛋蜜汁」嗎？這項高級飲料曾經風靡一時，不過除了製作流程相當繁瑣之外，生雞蛋也有食用風險。大里仁愛醫院營養...

盤過思念的山....鳳飛飛金曲推廣祭歌唱競賽獎金20萬

桃園市政府為推廣鳳飛飛金曲文化藝術，今天下午與財團法人嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會在大溪舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金...

官澳金色麥浪引人入勝 親子走讀農村體驗傳統農藝

每年清明節前後，金門進入小麥採收季節，金黃麥浪隨風搖曳，展現豐收的壯麗景象。官澳社區發展協會日昨舉辦「官澳遊四季第二季活...

延3年通車經費多769億 桃鐵地下化半年進度僅增2.63％

台鐵桃園車站地下化計畫（簡稱桃地計畫）原定2030年完工，因缺工缺料工程延宕3年，不僅如此，工程進度從去年10月的近30...

傳奇！成軍超過60年 殭屍合唱團用紀錄片傳承搖滾魂

引發西洋樂迷尖叫時刻的來了！平均年齡70歲，成軍超過60年的英國傳奇搖滾樂團「殭屍合唱團」（The Zombies），將首度推出長篇紀錄片《殭屍合唱團：夢想未完》，親自訴說他們從青少年時期結識、走過英

入夜至7日全天鋒面影響 中部以北、宜花防大雨

氣象署表示，本週2波鋒面影響，首波在今天入夜後至明天全天，中部以北、宜花易有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨；下一波鋒面預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。