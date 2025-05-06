農改場醫院合作園藝療育 助思覺失調患者返職場

台中農業改良場園藝療育推出62項方案，其中與台中榮民總醫院合作針對思覺失調症患者，在百坪花園內設計12週的團體園藝療育活動，證實綠色處方箋奏效，有患者重返職場。

台中農改場今天在農業部舉行記者會，介紹推廣園藝療育成果，其中與台中榮總合作，針對思覺失調症設計的方案，證實有如綠色處方箋的園藝療育在改善病症上有幫助。

台中農改場場長楊宏瑛說，2020年農業部辦理綠色照顧計畫，目的在促進農村高齡者在地健康老化，園藝療育是綠色照顧的核心之一。

楊宏瑛說，台灣邁入超高齡社會，65歲以上人口占比達20%，思覺失調症為常見的重大精神疾病之一，在台灣盛行率為0.6%，台中農改場研發的園藝療育技術，針對高齡者與特殊族群，設計62項融入在地特色與民情的園藝療育活動方案，並培訓330人成為方案帶領的推手。

台中農改場與台中榮總去年合作，針對思覺失調症患者，設計百坪療育花園與為期12週的團體療育活動方案，結果顯示，24名參與者在臨床症狀、角色功能、自我照顧能力及精細動作等都有顯著進步，其中2名患者重返職場，顯示園藝療育對健康促進具實質效益。

為降低高齡者參與園藝活動操作的難度，並提升操作安全性與互動趣味，台中農改場開發3類共10款園藝療育工具，記者會也展示方便好握的園藝工具、友善園藝裝置類的木作植栽台、操作桌，及感官趣味器具萬花筒。

楊宏瑛說，園藝療育的植物挑選也很重要，台中農改場依在地性、多年生、易開花及強健耐候等條件，篩選出具強化視、聽、嗅、味及觸等5種感官體驗植物及療育花園套組，具多年生、易照顧及低維護成本特性，適用於社區、醫療機構等場域。

楊宏瑛說，為推動園藝療育產業化，多年來累積園藝療育方案、工具及療育花園套組，陸續公開在農業部「園藝療育主題館」，供民眾學習與應用。

農業部未來將精進園藝療育方案、工具及花園套組等核心技術、建立專業人員職能基準與課程內容、擴大應用於農村健康與亞健康族群、深化與醫院合作，驗證與拓展適用對象及發展具療效的綠色處方箋，多元促進國內園藝療育產業的永續發展。