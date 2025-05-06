天熱輾轉難眠 中醫推薦清補餐搭配晚睡早起

中央社／ 台北6日電

立夏剛過，正式走入夏季，隨著天氣越來越熱，輾轉難眠的人可能增加，中醫師建議，除順應晝長夜短調整作息為「晚睡早起」，夏日消暑可選清補，如蓮藕、綠豆等食材健脾、祛暑。

開業中西醫診所中醫師李和蓁近日透過新聞稿分享，隨著入夏，白天變長、夜晚縮短，天熱臨床上「失眠」者確實會明顯增加，夏天屬火與心氣相通，最容易出現的症狀包括煩躁、失眠，甚至是夜間燥熱醒來。特別是更年期女性，可能因「犯熱」再度出現熱潮紅、睡眠中斷等問題。

冷氣是許多人心目中的抗暑好夥伴，整天待在冷氣房好舒服，卻可能藏著「陷阱」。李和蓁提醒，如果一整天都不流汗，可能妨礙調節體溫、濕氣代謝，連帶影響免疫系統與代謝機能。冷氣不宜整晚吹，室內可搭配循環扇維持通風，以利身體調節體溫、排除濕氣。

李和蓁表示，立夏後的飲食應避免重口味、辛香料或燥熱性燉補，包含羊肉爐、薑母鴨等都會造成夏天補過頭，是導致晚上睡不著的「凶手」。消暑可選清補，如蓮藕、綠豆、西瓜、苦瓜等具有清熱、去火效果食材。煮粥可搭配綠豆、蓮子、荷葉、百合等，幫助安神。

李和蓁提到，夏天晝長夜短，可順應作息調整為「晚睡早起」，讓日常起居隨著日照時程走，雖然睡眠時間縮短，但睡眠品質會變好。若失眠狀況仍未改善，建議就近尋求家中附近的專業中醫師調理，避免燥熱睡不好，隔天上班沒精神，出現惡性循環。

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