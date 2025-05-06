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官澳金色麥浪引人入勝 親子走讀農村體驗傳統農藝

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
官澳社區發展協會舉辦「澳麥的神奇魔法」，民眾開心手舉小麥合影。圖／民眾提供
官澳社區發展協會舉辦「澳麥的神奇魔法」，民眾開心手舉小麥合影。圖／民眾提供

每年清明節前後，金門進入小麥採收季節，金黃麥浪隨風搖曳，展現豐收的壯麗景象。官澳社區發展協會日昨舉辦「官澳遊四季第二季活動《澳麥的神奇魔法》」，以小麥為主題，帶領民眾從認識農作、實地收割，到動手製作傳統點心，吸引眾多親子與遊客參與。

此次活動由據點執行長黃玉梨與專管人員黃婷精心策劃，內容涵蓋農村導覽、小麥收割體驗、磨粉教學及小麥製品手作等，參與者在導覽人員帶領下深入田間，了解小麥從播種到收穫的過程，也親手參與了傳統農藝操作，不少民眾表示，這樣近距離接觸土地的經驗難得又充滿教育意義。

據官澳社區的耆老表示，早年農民採收小麥，全靠人力收割，蹲身在田中以手拔起麥莖，再用腳踝甩除泥土，手掌長時間與麥桿摩擦，常使人起水泡。收割後的小麥需經「麥梳」去穗，曬乾後再以牛馬牽動石碾或人力操作連耞脫粒，並利用風力分離糠殼，過程繁瑣辛苦。

這樣的傳統農法，也孕育出一系列地方特色點心，金門人習慣以小麥粉與炒熟糯米粉製作糕仔粿，發酵後放入大蒸籠快火蒸熟。糕仔在清明及農曆七月祭祖時特別常見，家家戶戶在忙碌的農事之餘仍堅持手工製作，供奉祖先後再分裝鐵盒，成為田間勞作時的點心。

活動現場除農事體驗，社區志工們還準備了官澳風味午餐，讓參與者邊享地道美食邊交流心得，每人亦也獲贈由社區手工製作的小禮物，為這趟農村之旅畫下溫馨句點。

官澳社區發展協會理事長楊能輝表示，非常感謝志工與顧問團隊的投入與協力，希望藉由「官澳遊四季」系列活動讓更多人走入農村、認識土地，體會農村生活之美。他也透露，未來將持續推出結合時令農作的活動，讓民眾一年四季都能親身感受官澳的自然與人文魅力。

官澳社區發展協會舉辦「澳麥的神奇魔法」，帶領民眾從認識農作並動手製作傳統點心，吸引眾多親子與遊客參與。圖／民眾提供
官澳社區發展協會舉辦「澳麥的神奇魔法」，帶領民眾從認識農作並動手製作傳統點心，吸引眾多親子與遊客參與。圖／民眾提供
官澳社區發展協會舉辦「官澳遊四季第二季活動《澳麥的神奇魔法》」，以小麥為主題，帶領民眾從認識農作、實地收割，吸引眾多親子與遊客參與。圖／民眾提供
官澳社區發展協會舉辦「官澳遊四季第二季活動《澳麥的神奇魔法》」，以小麥為主題，帶領民眾從認識農作、實地收割，吸引眾多親子與遊客參與。圖／民眾提供
官澳社區發展協會舉辦「澳麥的神奇魔法」，民眾手持「連耞」，學習將小麥脫粒。圖／民眾提供
官澳社區發展協會舉辦「澳麥的神奇魔法」，民眾手持「連耞」，學習將小麥脫粒。圖／民眾提供

小麥 金門 點心

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