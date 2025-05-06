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盤過思念的山....鳳飛飛金曲推廣祭歌唱競賽獎金20萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統活動海報宣傳。圖／大嵙崁文教基金會提供
桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統活動海報宣傳。圖／大嵙崁文教基金會提供

桃園市政府為推廣鳳飛飛金曲文化藝術，今天下午與財團法人嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會在大溪舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統記者會，宣布本月24日、6月7日、6月14日在大溪文化會館開辦鳳飛飛金曲演唱會，並首度舉辦鳳飛飛金曲歌唱競賽，總獎金20萬元，歡迎有興趣民眾報名參賽，成為鳳飛飛金曲傳唱未來之星。

市府文化局表示，為延續國民天后鳳飛飛文化精神，本月24日起辦理「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，包括音樂講唱會、街區走讀、主題特展與歌唱競賽，邀請民眾走進鳳飛飛的歌聲與故事中，重溫屬於台灣、大溪的美好年代。

文化局長邱正生表示，鳳飛飛金曲推廣系列活動豐富多元，從5月至8月接力登場，包括舉辦3場講唱會、12場金曲走讀，透過鳳飛飛大溪女兒的視角，帶領民眾走過大溪每個角落，認識鳳飛飛從小成長的環境，也邀請各地民眾探訪大溪，認識大溪在地文化，走讀鳳飛飛的故鄉。

這項「盤過思念的山」金曲系列活動，以鳳飛飛自1970至2000年代的經典金曲為核心，推出金曲講唱會、金曲走讀、金曲特展及鳳飛飛金曲歌唱競賽共四大主題活動，用全新方式，來詮釋鳳飛飛在不同世代傳遞的精神。

「金曲講唱會」在5月24日、6月7日及6月14日等3個周六，在大溪文化會館演藝廳舉行，民眾可洽鳳飛飛故事館fb粉絲專頁免費索票進場；「金曲走讀」自5月24日至6月20日止，以12首鳳飛飛名曲為主軸，透過沉浸式導覽舉辦12場次，以鳳飛飛視角帶領民眾走訪大溪風景。

「金曲特展」以鳳飛飛的代表作品為策展單元，以故事角的布景展覽，呈現鳳姐演藝生涯及當時社會氛圍，讓民眾融入沉浸感，展覽主題包括「風飛飛雲飛飛」、「追隨彩虹」、「我是一片雲」、「想要彈同調」、「追夢人」等鳳姐成名經典金曲，自6月7日至29日在大嵙崁文教基金會藝術行動展覽空間辦理。

主辦單位今年特別舉辦鳳飛飛金曲歌唱競賽，6月起受理報名，分兒少、社會及樂齡組3組，指定20首鳳飛飛金曲為比賽曲目，邀請各年齡層民眾傳遞歌聲，預計8月決賽，競賽總獎金20萬元，選出各組前3名優勝者，及頒發最佳台風獎、最佳造型獎，得獎者將受邀至鳳飛飛相關活動演出，成為鳳飛飛金曲傳唱的未來之星。

桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統活動，金曲講唱及首度鳳飛飛金曲歌唱競賽。記者曾增勳／攝影
桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統活動，金曲講唱及首度鳳飛飛金曲歌唱競賽。記者曾增勳／攝影
桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統活動，金曲講唱及首度鳳飛飛金曲歌唱競賽。記者曾增勳／攝影
桃園市政府舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系統活動，金曲講唱及首度鳳飛飛金曲歌唱競賽。記者曾增勳／攝影

大嵙崁 文化局

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