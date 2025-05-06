高鐵延伸宜蘭沒做可行性評估？ 鐵道局：階段性報告更細緻

高鐵延伸宜蘭環評初審會議開議前，正反兩方在環境部前、後門隔空交火，民團及專家學者直指北宜直鐵變高鐵根本沒做可行性評估報告，交通部鐵道局副局長呂新喜今強調，陳報至行政院的400頁階段性報告「比可行性評估更細緻」，但對於階段性報告是否為可行性評估報告卻不肯直接承認。

至於民眾不斷強調希望在舉辦的公聽會，呂新喜表示，先前依照環評程序舉辦公聽會，民眾抱怨在公聽會中沒提到細部規畫，是因為目前尚未有規畫，待後續細部設計核定並確認路權範圍後，將會召開用地徵收等相關說明會，確保資料公開透明、積極釐清民眾疑慮。

呂新喜說，由於昨天環評初審未過需補件，後續會盡快補齊資料送環境部，力拼今年第3季通過環評及提報綜合規畫到交通部。

依照程序，環評通過後，鐵道局會報綜合規畫到交通部，交通部審議通過後再報行政院，行政院核定後，才會開始基本設計、經費審議、細部設計、發包施工

交通部前部長賀陳旦批評，可行性評估有缺失，高鐵延伸宜蘭案將斬斷台鐵生命線。呂新喜說明，當時政府規畫南港到花蓮提速改善計畫的北宜新線，也就是北宜直鐵，但2011年11月行政院秘書長函釋，交通部要從整體交通運輸及運具角度，分析「各項有可能的方案」。

呂新喜指出，2012年起交通部進行北宜直鐵相關調查、評估資料，發現直鐵穿越翡翠水庫集水區，若要繞行時間效益有限，且台鐵南港端沒有預留分岔，因此，2019年起開始分析高鐵延伸宜蘭方案，且高鐵南港戰端有留分岔，因此後續納入政院的報告並改採高鐵續行分案，並進行環評作業。

呂新喜說，整份報告厚達400頁，其中17頁是直鐵與高鐵案的比較，歷時4餘年研究規畫，審慎評估可行後，於2024年9月27日完成階段性報告，並提送行政院審查，行政院於今年3月28日核復同意可研修正方向，推動後續環評及綜規作業，外界質疑僅用4個月倉促完成的說法並非事實。

另外，呂新喜強調，2007年高鐵通車後，從每日4萬多人次，逐步成長到2016年每日10萬人次，當時高鐵才剛過財改，營運穩定，去年每日運量更是達21萬人次，而台鐵運量在高鐵剛通車時，每日運量也有46萬人次，至今台鐵運量仍持續成長，去年每日運量達65萬人次，「台鐵沒有因為高鐵通車而減少運量，因此高鐵延伸宜蘭也不會斬斷台鐵生命線」。