高鐵延伸宜蘭 鐵道局盼環評第3季通過報交通部

中央社／ 台北6日電

環境部昨天進行高鐵延伸宜蘭環評初審，決議補件後再審。交通部鐵道局今天表示，將盡快補件，目標第3季通過環評，同時將綜規報告報交通部，待行政院核定後，將可展開基本設計審議。

環境部昨天舉辦高鐵延伸宜蘭環評初審，環委提出15項意見，最後建議開發單位鐵道局補充修正後再審。

鐵道局副局長呂新喜今天接受媒體聯訪表示，針對環委關切環境影響議題相關因應對策，包括隧道施工、噪音、棄土、行經鄰近集水區，將盡快補正相關資料後送審。

呂新喜表示，希望環評能在第3季通過，目前綜合規劃報告也在同步進行，目標在第3季報交通部。

對於有參與宜蘭公聽會的環委直言，鐵道局會中態度高傲，民眾想要知道細部規劃，卻未說明清楚。呂新喜解釋，目前還在規劃階段，還沒有細部路線，待行政院核定後將展開基本設計，路線在那個階段才會明朗，並確定路權圖。

面對外界質疑這項計畫可行性評估程序，呂新喜指出，依據行政院秘書長在民國100年11月針對南港至花蓮提速改善計畫（即北宜新線）函示，交通部須從公共運輸與運具整合角度，整體分析計畫「各項可能方案」，並依法進行環境影響評估，經綜合評估可行後，再提送綜規報告報院核定。

呂新喜表示，由於原本計畫涉及翡翠水庫保護區，一旦繞行，節省時間效益有限，加上台鐵在南港端沒有預留分叉介面，無法繼續進行，因此後來在108年改採高鐵方案續行規劃和環評作業，後續在可行性研究專章也有針對直鐵跟高鐵進行比較分析。

環評 鐵道 高鐵延伸宜蘭

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