全聯佩樺基金會「愛心育苗計畫」獲遠見ESG企業永續獎

全聯佩樺圓夢社會福利基金會長期推動的「愛心育苗計畫」，以其創新且具永續性的公益模式，榮獲2025年遠見ESG企業永續獎「公益推動組」績優獎，肯定其14年來深耕弱勢兒少扶助工作的成果。與多數基金會只著重生計補助不同，全聯佩樺基金會更關注夢想的啟發與發展，秉持「陪伴成長、看見未來」理念，結合全聯綿密通路與資源，至今已投入約2.9億元，協助超過43萬名兒少獲得實質幫助與希望指引，努力落實打造全聯成為最有溫度的「公益賣場」。

「愛心育苗計畫」自2013年起推動，從「愛心早餐」起步，隨著對偏鄉兒少需求的理解加深，2024年起再細分為3大主軸「助養」、「助學」和「圓夢」。「助養」提供「公益福利卡」儲值金，協助孩童補充營養；「助學」支持學校與社福單位開設才藝課程，讓孩子發展潛能、建立自信；「圓夢」則打造專屬孩子的展演與競賽舞台，如全聯門市開幕社團演出、「微光藝廊」展出孩子藝術作品、持續支持學校體育訓練計畫等，讓孩子看見更大的世界與未來可能性。

全聯董事長林敏雄強調：「企業不該只是營利單位，更要成為社會善的推動者。」希望孩子不只吃得飽，還能找到夢想、看見希望。期許全聯每一間門市都能成為在地的公益據點，讓愛與資源深入台灣每一個角落。

全聯佩樺基金會董事張宜君表示，基金會最大特色是透過專職社工團隊「用腳步丈量需求、眼睛看到需要、陪伴建立信任」，深入偏鄉課輔班與社福機構，進行需求評估、資源媒合與成效追蹤，建立長期陪伴機制。目前每年協助80至90間學校，與50～60個社福單位合作，受益人次超過3,000名。

10多年來「愛心育苗計畫」在藝術、體育與教育上皆協助孩子有亮眼表現，如台灣觸愛協會繪畫班的蔡同學（化名），兒時曾被診斷為發展遲緩，但在陪伴及參與才藝潛能班後，透過繪畫課程發現天賦，現在蔡同學已能運用繪畫表達自我想法，並已經考上國立職業高中的廣告設計科。花蓮三民國中舉重隊在基金會支持下，於2024年世界青少年舉重錦標賽、亞洲盃健力錦標賽等國內外賽事中奪下多面獎牌，展現台灣偏鄉孩子的實力與潛能。

今年全聯佩樺基金會首度以「愛心育苗計畫」獲得遠見ESG企業永續獎肯定，全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇表示，這次獲獎不只是對基金會長期推動「愛心育苗計畫」的鼓勵，更是對全聯企業文化的認同，未來也會持續秉持初心，讓每一間門市、每一個角落都能傳遞出屬於全聯的溫暖，用愛與行動陪伴更多孩子，指引他們走向希望的道路，展現企業上下齊心的公益行動力。