自恃年輕敢拚酒 28歲女癌化高風險瘜肉悄上身

中央社／ 台北6日電

1名28歲女業務自認年輕，交際拚酒不手軟，休假也愛小酌，卻在健檢中發現癌化風險較高的腺瘤性瘜肉。醫師提醒，就算年輕，不良生活及飲食習慣仍可能讓大腸癌提早報到。

大腸癌長年盤踞國人10大癌症榜上，開業健康管理診所院長梁程超透過新聞稿指出，大腸癌發生率居高不下，且有年輕化趨勢，因此衛生福利部才自今年起，將大腸癌篩檢服務對象由原本50至74歲，擴大至45至74歲民眾及40至44歲有家族病史者。

梁程超指出，特別是年輕族群常見因自認年輕健康無大礙、或是已發生問題卻貪圖方便，依賴腸胃藥物及腸胃機能調整營養補充品，進而延誤救治時間。

他舉例，1名28歲女業務下班後是公司拚酒戰隊，休假日也愛小酌2杯，原本自恃還不到30歲，認為不需健康檢查，但因同事們邀約只好一同健檢，沒想到在腸道內發現2顆可疑瘜肉，大小為0.7公分。透過AI技術輔助初步辨識為腺瘤性瘜肉，後續病理報告再次確認為癌化風險較高的腺瘤性瘜肉。

梁程超表示，健檢結束後醫師與她做健檢報告解說，立即提醒她即便再年輕，若有不良生活習慣及飲食型態都可能讓大腸癌提早到來。而腺瘤性瘜肉具有高度癌化風險，且瘜肉發生可說毫無感覺，幸好有及早發現並切除，若無處置可能在未來5到10年發展成大腸癌。

由於公費篩檢有年齡及對象限制，梁程超建議，若有家族史、肥胖、抽菸、喝酒、沒有運動習慣者等，以及生活、飲食習慣不佳如少吃蔬菜、偏愛紅肉及加工品等，都應提高警覺，可就醫諮詢專業建議。

健檢報告 大腸癌 生活習慣

延伸閱讀

Met Gala 2025／提垃圾袋走Met Gala認真的？Andre 3000鋼琴上身超搶戲

黑色大垃圾袋？「百想紅毯」洪真慶深V耍辣造型超難懂 《正年》鄭恩彩銀色禮服根本裹鋁箔紙上身

大腸癌轉移腹膜 腹腔溫熱化療成功清除腹膜腫瘤

28歲女業務常應酬拚酒...檢出致癌瘜肉 醫揭7危險族群

相關新聞

五、六年級最愛的蛋蜜汁！ 營養師籲小心二種恐怖細菌

你有聽過或喝過「蛋蜜汁」嗎？這項高級飲料曾經風靡一時，不過除了製作流程相當繁瑣之外，生雞蛋也有食用風險。大里仁愛醫院營養...

盤過思念的山....鳳飛飛金曲推廣祭歌唱競賽獎金20萬

桃園市政府為推廣鳳飛飛金曲文化藝術，今天下午與財團法人嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會在大溪舉辦「盤過思念的山」鳳飛飛金...

官澳金色麥浪引人入勝 親子走讀農村體驗傳統農藝

每年清明節前後，金門進入小麥採收季節，金黃麥浪隨風搖曳，展現豐收的壯麗景象。官澳社區發展協會日昨舉辦「官澳遊四季第二季活...

延3年通車經費多769億 桃鐵地下化半年進度僅增2.63％

台鐵桃園車站地下化計畫（簡稱桃地計畫）原定2030年完工，因缺工缺料工程延宕3年，不僅如此，工程進度從去年10月的近30...

傳奇！成軍超過60年 殭屍合唱團用紀錄片傳承搖滾魂

引發西洋樂迷尖叫時刻的來了！平均年齡70歲，成軍超過60年的英國傳奇搖滾樂團「殭屍合唱團」（The Zombies），將首度推出長篇紀錄片《殭屍合唱團：夢想未完》，親自訴說他們從青少年時期結識、走過英

入夜至7日全天鋒面影響 中部以北、宜花防大雨

氣象署表示，本週2波鋒面影響，首波在今天入夜後至明天全天，中部以北、宜花易有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨；下一波鋒面預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。