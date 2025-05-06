台灣原聲童聲合唱團將歐洲巡演 獻唱南投原民天籟

台灣原聲童聲合唱團曾在紀錄片「看見台灣」獻出天籟美聲，讓觀眾印象深刻，合唱團受邀即將啟程前往歐洲多國巡迴演出，並與當地知名合唱團交流，讓來自南投的歌聲飄揚國際。

台灣原聲童聲合唱團5月25日至6月10日前往歐洲多國巡演，南投縣長許淑華今天在縣府大廳授旗給合唱團，許淑華表示，台灣原聲童聲合唱團以清澈、純淨音色及原住民文化特色聞名，2015年曾受邀赴德國、波蘭、奧地利巡演，廣受好評，相信這次能再次感動世界。

許淑華說，台灣原聲童聲合唱團長馬彼得夫婦長期扶助及推動南投偏鄉音樂教育，並創立合唱團、原聲國際學院，15年來不斷努力，透過縣府支持及企業贊助，讓信義鄉部落孩子學習成長、夢想成真，期許孩子透過音樂交流拓展國際視野，也讓南投天籟美聲傳唱各地。

馬彼得表示，合唱團將參訪梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林、波蘭、奧地利維也納等地，巡演場地涵蓋音樂廳、教堂、學校，還將與當地國際知名合唱團聯合演出，透過音樂傳遞台灣多元文化與美麗聲音，也為當地聽眾帶來一場場跨越語言與文化的音樂盛宴。