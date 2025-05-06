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「南島，以藝術之名」新書 呈現南島藝術軌跡脈絡

中央社／ 台東縣6日電

台東縣政府文化處委託出版的新書「南島，以藝術之名」，今午發表。文化處表示，新書不僅為南島藝術歷程留下深刻紀錄，也深化大眾對台東文化發展的理解與認同。

「南島，以藝術之名」新書發表今天下午2時在台東美術館發表，吸引眾多藝文界人士及社會各界共襄盛舉。

台東縣長饒慶鈴致詞時表示，台東與南島文化圈關係緊密，縣政府長期透過視覺藝術、駐村計畫與論壇活動推動文化交流。台東不只是南島文化的展示場域，更是行動的起點與對話的平台，期盼南島議題不再僅止於學術討論，而能走入大眾視野。

台東縣政府文化處長李吉崇表示，這本書由長年耕耘於台灣東部美術研究與原住民藝術領域的老師潘小雪撰寫，歷經多年研究與整理，完整呈現台灣南島藝術的發展軌跡與文化脈絡，展現台東縣作為「南島文化原鄉」的深厚文化底蘊。

書中從跨域視角出發，探討南島語族文化觀念下的藝術發展，強調當代藝術與美學、宗教、語言、政治等多元面向交織的趨勢，特別關注台灣原住民藝術在風格拓展與文化定位上的轉化與反思。

潘小雪在現場分享，要把台灣原住民藝術創作的本質，如身體性、個人與集體、身體與世界的交織互換，以及回到藝術的原初性、與找回原始契約，捍衛自己的本源，對抗遺忘、反殖民等，與藝術主流大不相同之處，用來沉思藝術。

原住民 小雪

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