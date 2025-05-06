第21屆《遠見》ESG企業永續獎 統一超商為零售業獲獎最多單一企業

全球華人媒體最早推動的CSR暨ESG評鑑調查的《遠見》ESG企業永續獎今日（5月6日）公布獎項得主，統一超商獲頒公益推動組、教育推廣組2項楷模獎以及綜合績效服務業組、樂齡友善組2項績優獎，更是今年零售業中獲獎最多的單一企業，顯示統一超商在永續發展及多元共融的具體成果備受肯定。

統一超商自2021年起已連續第5年獲獎，今年獲得「綜合績效」與「傑出方案」兩大評比項目共4個獎項，至今共累計獲得15座獎項。在「綜合績效」服務業組獲績優獎肯定，傑出方案分別以「7-ELEVEN好鄰居送餐隊．鄉鎮助老暖食接力傳愛」、「教室外的永續素養學堂，跨域共融的社區好鄰居」專案獲得公益推動組和教育推廣組楷模獎，「7-ELEVEN打造友善DEI智齡職場」專案則獲得樂齡友善組績優獎。

自2014年起統一超商推動「好鄰居送餐隊」至今攜手5家公益團體，提供指定7-ELEVEN門市送、取餐服務，共超過30萬送取餐次。去年更創新推出「行動隨時取」數位取餐，讓社工與長輩不受地域、時間限制，去年共超過1.8萬數位取餐次。

統一超商與好鄰居文教基金會共同實踐SDGs 4優質教育永續發展目標，2009年起於7-ELEVEN門市推動「好鄰居同樂會」，打造教室外的永續學堂，迄今共舉辦超過10萬場次。去年攜手社會企業5% Design Action及凱絡媒體，創新推動「永續股長校園行動計畫」，榮獲由行政院國家發展委員會與教育部指導的《永續教科書—2025永續教育行動評選》「官方年度主打企業」殊榮；同時也加入匯聚政府、企業、學研機構與公民團體共同籌畫的「永續教科書」。

統一超商率零售業之先承諾2050年淨零碳排目標，超前部署跨單位組成「減塑、減碳、惜食與永續採購」4大專案小組，更制定「產業轉型、能源轉型、生活轉型、氣候調適」4大策略計畫，已連續6年入選DJSI道瓊永續指數、排名全球食品零售業前3強，去年永續績效與專案已榮獲海內外超過30個獎項，今年再次入選「綜合績效」服務業組，並獲得績優獎。