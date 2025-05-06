綠花椰菜別只吃花球！常被當廚餘 專家揭「抗癌精華」藏在這

綠花椰菜向來被視為抗癌蔬菜的代表，但許多人下廚時卻只取上頭的花球部位，將葉子與菜梗棄之如敝屣。對此，無毒教母譚敦慈與營養師呂美寶不約而同提醒：整顆綠花椰菜「從葉到梗都是寶」，錯過就太可惜。

譚敦慈在節目《挖健康》中分享，許多人習慣只吃綠花椰菜的花球，實際上菜梗才是營養最精華的部分。根據她過往參考的研究與實際經驗，尤其菜梗富含抗癌成分不容忽視。譚敦慈說，她料理時只會削去菜梗外層較硬的部分，並將其切成薄片，和兩個兒子分食三片，完整攝取其營養。

營養師呂美寶也在臉書分享，綠花椰菜的每一個部位都具備營養價值，建議完整攝取。她說，花球之外的梗與葉子，其實蘊含不少「被忽略的健康成分」，像是菜梗內含的硫代葡萄糖苷和芥子酶，有助肝臟代謝與解毒，對提升免疫力與預防慢性病都有幫助。

此外，綠花椰菜的葉片也不容小覷，呂美寶指出，這些葉子含有維生素A、E、K等脂溶性營養素，能幫助抗氧化，維護細胞健康，對現代人來說是不可多得的天然保健食材。