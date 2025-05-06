林欣榮打造青銀共融環境 花蓮慈濟獲遠見ESG醫療永續獎

花蓮慈濟醫院榮獲首屆「遠見ESG醫療永續獎」樂齡友善組「楷模獎」，院長林欣榮指出，許多人稱花蓮為後山，面對缺工海嘯時，花東是受創嚴重；而醫療是艱辛的工作，穩定發展關鍵在「人才」。幸運的是，花蓮慈濟在證嚴法師帶領下，堅持「以人為本」滿足每位同仁的需求，有把同仁照顧好，才能照顧更多的鄉親。

花蓮慈濟醫院以「職場即社區」為經營理念，推動樂齡友善青銀共融，突破臺灣東區人口外流及醫療專業人才招募困難的困境，為東部醫療儲備人才庫，創造醫療與健康的續航力，在首屆「遠見ESG醫療永續獎」獲得樂齡友善組「楷模獎」肯定，成為宜花東三縣中唯一獲獎的醫療院所。

林欣榮指出，這也代表臺灣東部唯一的花蓮慈濟醫學中心，克服先天環境困難，以愛惜同仁以及守護東部偏遠醫療的責任感來經營，因而樂齡友善醫療永續，獲得共鳴。

花蓮慈濟醫院是東部唯一醫學中心，肩負偏遠急重難症的治療與國際醫療的責任，但因交通及天然地理位置，造成人口外流、招募醫療專業人才困難。林欣榮指出，花蓮慈院於十年前即有感於全球高齡化、勞動高齡化以及扶養比增加的趨勢，因而提前布署，開設「樂齡處方」以提升醫療永續發展。

首先，2011年起，提供同仁40歲以上每三年一次、65歲以上每年一次的免費高科技健檢，過去十年間已協助47位同仁及早發現癌症或重大疾病，並大多於疾病早期即被診斷治療，休養期間醫院提供20至100萬元不等的慰問金，安頓同仁身心家庭。

此外，花蓮慈院有感於醫學專業必須累積，45歲以上是最具有豐富經驗與能力的族群，近五年聘任59名各領域高階人才至花蓮慈院；而醫院同仁的平均退休年齡只有58歲，退休原因多是為了「照顧家庭」。

花蓮慈院自2015年起開始推動「黃金人口計畫」，在家庭醫學科、職業醫學科、老年醫學科、職業安全室與人力資源室共同合作下，提供院內同仁日間托老與托幼，全人全齡照護、調整彈性工時並保障退休後回聘福祉，除了讓中高齡人口持續在職場，增進社會融入，以老中青三代混齡的方式促進經驗傳承與代際合作，青銀共融。

院方也有感於原住民同仁超過20%，推動智慧醫療擴及同仁家族及社區，以6種原住民母語建構衛教平臺，以口說護理記錄協助護理師與病人對話，以科技輔助共創樂齡健康圈，同步提升東部健康與壽命。

花蓮慈院成功推動「樂齡友善」後，也以「東岸共好」的精神經驗分享，近五年服務企業持續成長2.3倍，更將樂齡醫療透過企業臨場健康服務，協助宜花東企業健康管理，並紛紛仿效花蓮慈院的成功經驗。

在多代共融青銀傳承下，花蓮慈院同仁平均年資、年齡穩定成長，更以此推動醫療永續，為花東地區儲存醫療人才庫，結合並支援東區17家醫療院所共同守護東部民眾的生命健康，將原低於全國標準的花東平均壽命提高0.45歲，而到花東就醫的人口則提升13.5%。

已邁入第21屆的《遠見》ESG企業永續獎，今年創立第一屆「ESG醫療永續獎」，首屆共36家醫院、83件方案報名，經過兩階段審查，評選出26件得獎者。花蓮慈院位處花東邊陲，但從職場環境開始經營，讓樂齡人口成為重要勞動力，青銀雙贏，醫療永續，獲得「樂齡友善組—楷模獎」，也是首屆唯一獲獎的東部醫療機構。

林欣榮表示，自己就是「黃金人口」的代表，行醫四十年，已經年屆七十，雖然對惡性腦瘤和巴金森氏症治療都是專業，現今仍不斷地持續創新研發新的療法和醫材；在醫界像自己這樣的人才很多，都是台灣東部寶貴的資源，這些人經過時間和知識累積，富有愛心和耐心，成為指導年輕一代的老師，進而傳承專業和經驗，就能達到繼續為地方培育人才，醫療永續發展的理想。