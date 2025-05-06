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林奕華「梁祝的繼承者們」衍生作 8月底台灣3場體驗

中央社／ 台北6日電

香港資深導演林奕華最新舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」，將於8月底在台灣限量演出3場，從經典「梁祝的繼承者們」延伸發展，描繪年輕世代的自我探索。

林奕華擅長融合文學、音樂、肢體表演，作品屢屢引發劇場與文化界討論與共鳴，音樂劇「梁祝的繼承者們」自2014年首演以來，跨越港澳台巡迴，成為華語劇場經典作之一。

延續其核心衍生出的全新舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」，由港台藝術家群包含舞蹈家伍宇烈及林薇薇、音樂製作人黃建為、阿超及戲劇指導時一修等，攜手打造全新版本，透過作品展現現代人內心困惑與自我追尋。

全劇由金馬影后張艾嘉於1988年創立的果實文教基金會主辦，將原本一週的創作營隊延展為整整一年，陪伴18名從全華語地區徵選而來的青少年，透過身體、歌唱、表演3大核心訓練，呈現他們對「梁祝的繼承者們」的全新詮釋。

張艾嘉曾分享，藝術是啟發人生與促進社會溝通的重要媒介，特別是在快速、碎片化資訊充斥的現代，年輕人更需要深度且真誠的自我探索與藝術實踐。

本次演出特別設計3種不同形式的觀眾席，包含傳統席位、舞台環繞席及遊走體驗席，透過多重觀看角度，近距離感受演員肢體語言與內心世界；林奕華表示，本次並非傳統意義上的戲劇，更接近一場「體驗」形式。

「梁祝的繼承者們之自畫像」將於8月30日至31日，在台北PLAYground空總劇場帶來3場正式售票演出，每場限量400席位，售票訊息將於近期正式公布。

劇場 舞台 音樂劇

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