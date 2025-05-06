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門診數、夜診減少惹議 高雄長庚：大同醫院角色定位已不同

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院。本報資料照片
高雄市立大同醫院。本報資料照片

高雄市立大同醫院今年1月由長庚醫療法人接手營運後，傳出民眾抱怨夜診少、急診候床過久、領藥慢及醫護人力不足。長庚回應，大同醫院角色定位已與過去不同，服務內容也須調整改變，將持續依約推動大同醫院轉型成為急重症醫療責任醫院。

去年大同醫院經營權爭議沸沸揚揚，經營15年高醫大法人未獲優先議約權，最終透過重新招標程序，由長庚法人拿下10年合約，打造大同醫院急重症醫療服務，今年起換手營運，經營不到半年，陸續有民眾抱怨夜間假日診次不足、急診領藥久候、醫護人力不足、急診待床過久等狀況。

在大同醫院看復健科門診超過5年楊姓病患說，長庚接手後，病人幾乎跑掉一半以上，因病患減少，除了門診量跟著減少，對醫師、護理師人力需求也下降，至於夜診就又更少了，對白天需要上班工作的人很不方便。

罹患高血壓的李女士說，她每3個月拿一次處方藥，掛號、領藥都正常，醫院經營權轉換，對慢性病患來說沒感覺很大變化。

長庚指出，在承接大同醫院醫療服務合作計畫，自農曆春節以來病人已明顯回流，營收平均每月成長20%以上，符合原設定規畫時程目標，依據醫療服務合作計畫要求，大同醫院角色定位已與過去不同，服務內容也須調整改變，營運收入已非履約最主要考量。

長庚表示，目前依約並提前開展各項醫療服務，配置符合評鑑與法規醫事人力，包含24小時「兒科專科醫師」急診駐診服務，急性冠心症24小時心導管、心肌梗塞處置、心律不整電燒、緊急葉克膜裝設等緊急醫療服務、並導入兒科次專科、牙科次專科等各項急重症與特色醫療。

長庚說，4月門診平均每周已開設達488診，對夜診及假日診開設，也將依照病人需求與監控實際掛號情形，配合衛生局與基層醫療分級合作的政策持續動態調整增開。

同時在社區及公衛政策執行上，每年均將投入4000萬推動衛生局健康餘命躍升計畫與公衛核心指標，其中，今年將以1000萬投入於社區長照C據點擴增服務量能、建構兒童專科醫療團隊與執行高風險幼兒醫療照護訪視、以及精神個案關懷訪視暨社區整合照護網絡等。另為落實市府醫療平權政策，持續補助長者與弱勢病人就醫費用。

長庚強調，營運迄今各項目標皆依時程持續推動，並規畫加速超前急重症醫療服務承諾，今年將可提前接受緊急醫療能力急性冠心症重度級評定、導入達文西手術設備，有信心能落實履約，遵循市府政策目標，以滿足病人需求為目標持續努力。

人力 衛生局 長庚

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