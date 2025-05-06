五度深入戰火烏克蘭 馬偕醫院榮獲遠見醫療永續獎

五度深入戰火烏克蘭提供人道醫療援助，馬偕紀念醫院醫療團隊今天獲頒《遠見》第21屆ESG企業永續獎暨首屆醫療永續獎「醫療機構-公益推動組首獎」，總院長張文瀚親自出席領獎，並表示，真正醫療永續，除推動綠色醫療外，更包含了奔走於世界各個角落進行的人道服務，落實「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神。

馬偕醫院在2014年，即完成全台第一家醫院G3.1版本驗證的企業永續報告書（CSR），為最早投入企業永續的醫療機構之一。張文瀚說，在他上任後也推動「幸福治理」理念，強調照顧病人外，也要照顧馬偕人，除擴充升遷管道、推行健康假外，更首創設立「員工福祉委員會」，提升醫院內部幸福感。

馬偕自1999年展開國際醫療合作，26年來足跡遍及五大洲。2023年，組成亞洲首支赴烏克蘭義診醫療團，至今已五度深入戰區，完成臨床服務、教學訓練與急救演練，並與烏克蘭多家醫療單位與基督徒醫師協會簽署合作MOU，建立雙邊長期信任。

去年冬季，馬偕團隊更與烏軍聯手，演練雪地中強化急救與戰術戰鬥傷患照護（TCCC），增進急救與戰地實務能力。今年初，六位烏克蘭醫師也受邀來台，完成為期四周的臨床交流計畫。