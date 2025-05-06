聽新聞
0:00 / 0:00

羊隻拍賣價格持續下跌 羊農嘆：多賣多賠不賣也賠

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立委鍾佳濱（右三）接獲羊農陳情，今邀集農業部畜牧司長李宜謙（右二）、屏縣府農業處畜產科長蕭春輝（左一）、中華民國養羊協會理事長鐘承信（左二），在屏東服務處舉行羊肉產銷調節及產地認證說明會。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱（右三）接獲羊農陳情，今邀集農業部畜牧司長李宜謙（右二）、屏縣府農業處畜產科長蕭春輝（左一）、中華民國養羊協會理事長鐘承信（左二），在屏東服務處舉行羊肉產銷調節及產地認證說明會。記者劉星君／攝影

羊隻拍賣價格持續下滑，相較於1月均價每公斤263元，4月僅剩179元，根本不符成本，立委鍾佳濱今與40名羊農開說明會，羊農提出訴求，5月屠宰500頭羊凍存，穩定價格。農業部畜牧司長李宜謙說，緊急屠宰羊隻凍存可辦理，經費雖沒那麼快，但可回溯至今年1月。

中華民國養羊協會常務理事、屏東鹽埔鄉的陳燈傳養羊20年，他向立委鍾佳濱陳情，羊的拍賣價格跌幅過高，羊農更是虧損慘重。

鍾佳濱今邀集農業部畜牧司長李宜謙、屏東縣府農業處畜產科長蕭春輝、中華民國養羊協會理事長鐘承信、秘書長蘇瑞娟與常務理事陳燈傳，與來自屏東、高雄、彰化等約40名的羊農，參與羊肉產銷調節及產地認證說明會。

羊肉在台灣多以進口為大宗占市場9成，本土僅1成，國內養羊產地以中北部為主，屏東養殖肉羊103場、7874頭，乳羊12場、2433頭，分布在鹽埔、長治、恆春，是全台第四大產地。

中華民國養羊協會理事長鐘承信說，2020年至2024年國產羊隻拍賣行情五年平均價每公斤263.61元，但從今年以來羊隻拍賣價持續下滑，1月平均價每公斤263元，4月平均價降到每公斤179元，跌幅高達32%，加上飼料成本上升，羊隻多賣多賠、不賣也賠。

中華民國養羊協會秘書長蘇瑞娟、常務理事陳燈傳提出訴求，包括緊急屠宰羊隻凍存，穩定拍賣價格；研擬短期補貼或紓困方案，如去化母羊調節產量；推動國產羊肉產品及羊乳的拓展計畫，提升內需市場；推廣本土羊肉的識別標籤，避免市場魚目混珠。現場洪姓羊農提出，國產羊肉拍賣市場僅在彰化、雲林，期盼高雄能有場域拍賣。

農業部畜牧司長李宜謙表示，緊急屠宰羊隻凍存部分馬上辦理，經費雖沒那麼快撥用，但可回溯至今年1月1日。是否以去化母羊的方式調配產量，這部分需細部研議，避免大量羊肉流入市場，反而影響價格。經費紓困，農業部會協助轉介農業金庫等金融單位。

李宜謙說，農業部積極擴展羊肉市場，鎖定小家庭為單位，請農科院協助開發，嘗試新產品，例如軟罐頭等，在GGM羊乳標章、FGM國產羊肉標章推廣，也會持續辦理。

縣府農業處畜產科長蕭春輝說，縣府為推廣羊肉產業，6月會在農業物產館針對羊肉辦理推廣活動，也鼓勵羊農自創品牌，多方行銷。

立委鍾佳濱表示，農政單位皆有編列補助預算，年初被凍結的部分尚須解凍，他會在中央持續追蹤。補助比例調整、加強推廣宣傳與識別標章，他呼籲農業部要積極辦理，南部是否能成立拍賣場，請農業部針對需求綜合評估。

立委鍾佳濱近日接獲羊農陳情今邀集農業部畜牧司、中華民國養羊協會、來自高雄、屏東、台南、彰化等地約40名羊農到場，參與羊肉產銷調節與產地認證說明會。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱近日接獲羊農陳情今邀集農業部畜牧司、中華民國養羊協會、來自高雄、屏東、台南、彰化等地約40名羊農到場，參與羊肉產銷調節與產地認證說明會。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱近日接獲羊農陳情今邀集農業部畜牧司、中華民國養羊協會、來自高雄、屏東、台南、彰化等地約40名羊農到場，參與羊肉產銷調節與產地認證說明會。記者劉星君／攝影
立委鍾佳濱近日接獲羊農陳情今邀集農業部畜牧司、中華民國養羊協會、來自高雄、屏東、台南、彰化等地約40名羊農到場，參與羊肉產銷調節與產地認證說明會。記者劉星君／攝影

屏東縣 農業部 鍾佳濱

延伸閱讀

在野拒撥補台電 卓榮泰：電價調漲物價波動壓力比發萬元大

朱立倫抗議被傳喚、青鳥立院勒警沒事 張榮興：無單獨首謀

廁所革命 屏縣93所國中小老舊廁所將翻新

陸配二代無喪失原籍證明陳情 鍾佳濱籲依狀況提指引

相關新聞

5G智慧醫療走進偏鄉 用AI為眼部黃斑部病變、PTSD患者看診

數發部長黃彥男今（6）日至高雄市茂林區衛生所，視察由電信業者建置研發的「5G遠距診療平台」，瞭解偏鄉數位服務的運作情形與...

台39線高鐵橋下道路何時通至仁武？市長陳其邁：2032年完工

省道台39線高鐵橋下道路延伸線優先路段（燕巢至橋科）今年2月動工，高雄市議員江瑞鴻今天下午質詢關心仁武產業園區第二期開發...

羊隻拍賣價格持續下跌 羊農嘆：多賣多賠不賣也賠

羊隻拍賣價格持續下滑，相較於1月均價每公斤263元，4月僅剩179元，根本不符成本，立委鍾佳濱今與40名羊農開說明會，羊...

高鐵高雄站規劃地下聯通道 市長陳其邁：已納都更計畫

高雄市議會今天進行市政總質詢，高鐵高雄站相關建設議題引發關注。高雄市長陳其邁說，市府與交通部鐵道局建立協商平台，雙方密切...

五一連假金門湧現陸客觀光熱潮 旅宿業績大增五成

五一連假期間，正逢中國大陸五一長假與台灣勞動節，金門湧入大量陸客與台灣旅客，觀光人潮洶湧，讓平日沉寂的金門街頭熱鬧非凡，...

高雄市立大同醫院換手經營民怨暴增 衛生局這麼說

高雄市立大同醫院今年1月由長庚醫療法人接手經營至今逾5個月，遭議員質疑似乎未上軌道，包括夜診少、醫護人力不足、急診待床過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。