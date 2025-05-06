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隨媽祖進香防生病 健保署首次公告生活型態評估量表

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新公告本土化生活型態評估量表，其中項目納入拜拜、參加宗教活動、祭拜家中神明或祖先等。醫務管理組專門委員呂姿曄說，此符合台灣的文化及信仰，期望藉此促進民眾健康。圖／聯合報資料照片
衛福部健保署最新公告本土化生活型態評估量表，其中項目納入拜拜、參加宗教活動、祭拜家中神明或祖先等。醫務管理組專門委員呂姿曄說，此符合台灣的文化及信仰，期望藉此促進民眾健康。圖／聯合報資料照片

衛福部統計，國內三高患者高達534萬人，為了讓慢性病患者得到更好照顧，賴清德總統推行888計畫，並導入生活型態評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。衛福部健保署今正式公告生活型態評估量表，提供民眾自我評估， 並規畫導入今年「家庭醫師整合性照護計畫」及「地區醫院全人全社區照護計畫」，

賴清德總統推行「888計畫」，希望八成三高、心腦血管疾病、初期慢性腎臟病病患加入照護網，因此將於西醫基層診所推動家庭醫師整合性照護計畫，於地區醫院推行全人全社區照護計畫。為了讓80%共照網的病人可接受生活習慣諮商，健保署今天正式公告生活諮商評估量表，期待80%共照網病人達到三高控制。

衛福部健保署醫務管理組專門委員呂姿曄表示，這是國內第一次公布本土化生活型態評估量表，此為參考美國相關量表，經各界討論後擬訂，此量表是篩檢工具，評估項目包括個人的正向社會連結、身體活動、睡眠、壓力、營養及危害物質等，同時提醒能透過行為改變，有效降低疾病發生率、延緩疾病發生及惡化，照顧自我身體健康。

呂姿曄說，生活型態評估量表共22項，如第二項「日常飲食我會避免油炸的食物，多以清蒸、水煮、涼拌等烹調方式為主」，此題目設計符合國人平時飲食習慣；第三項「我有進行了兩次以上（含兩次）的靈性、宗教或民俗信仰活動（例如冥想、靜坐、祈禱、拜拜、參加宗教活動、祭拜家中神明或祖先等）」，不同於美國版本，加入拜拜、參加宗教活動、祭拜家中神明或祖先等，符合台灣文化及信仰。

此外，第9項「我總共花了兩小時以上的時間待在大自然中（例如：城市內外開放空間：公園、森林、海邊等）？」也加入公園的選項。呂姿曄說，因台灣民眾住家附近常有公園設施，納入公園更為貼近民眾生活。她說，每項目有不同分數的評估標準，完成量表後，依分數高低給予不同建議。

生活型態評估量表項目還包括一天喝了幾杯含糖飲料、吃了幾份水果、蔬菜，包裝零食等。含糖飲料選項並未包括手搖飲，呂姿曄說，原因是手搖飲為客製化，並非每杯手搖飲都含糖，也有民眾喜歡喝無糖手搖飲，一旦納入恐讓選項更為複雜。

呂姿曄指出，本土化生活型態評估量表公布後，目前將先讓民眾就醫前可以自行填寫，並最快於6月載入健康存摺，方便民眾填寫，同時填寫內容導入家醫大平台，讓醫師透過平台掌握病人生活習慣，給予衛教及諮詢，藉由醫療團隊介入，改變病人整體生活方式，有效控制慢性疾病病程的發展。

健保署今天公告生活諮商評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。生活諮商評估量表共有廿二項，圖為第15到20項。圖／取自健保署網站
健保署今天公告生活諮商評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。生活諮商評估量表共有廿二項，圖為第15到20項。圖／取自健保署網站
健保署今天公告生活諮商評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。生活諮商評估量表共有廿二項，圖為第21和22項。圖／取自健保署網站
健保署今天公告生活諮商評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。生活諮商評估量表共有廿二項，圖為第21和22項。圖／取自健保署網站
健保署今天公告生活諮商評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。生活諮商評估量表共有廿二項，圖為第1到14項。圖／取自健保署網站
健保署今天公告生活諮商評估量表，協助民眾評估自我健康照顧。生活諮商評估量表共有廿二項，圖為第1到14項。圖／取自健保署網站

健保署 手搖飲 生活習慣

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