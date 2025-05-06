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媽祖遶境進香帶動旅遊人潮 旅行社業績成長5成

中央社／ 台北6日電

每年媽祖遶境進香活動已成台灣觀光特色，也帶動旅行社業績成長，據旅行社統計，今年大甲媽祖遶境及白沙屯媽祖進香活動，帶動業績成長5成，明年可望翻倍成長。

Discovery探索頻道將台灣每年農曆3月的媽祖遶境與梵蒂岡耶誕彌撒、回教徒麥加朝聖，並列為世界3大宗教活動，每年媽祖遶境進香更是數十萬人參與的年度盛事，也帶動觀光旅遊人潮。

可樂旅遊今天向媒體表示，今年首度推出白沙屯媽祖進香1日、2日行程，近千名額在出發前1個月就銷售一空，後續加碼再推出200個名額也是秒殺，除了台灣人之外，也吸引不少外籍旅客報名參團。

可樂旅遊指出，白沙屯媽祖進香路線不固定，對初次參與的民眾有不小難度，因此業者以遊覽車追蹤進香路線，以及不同點接駁服務，讓民眾可以更便利體驗這項台灣傳統文化。

可樂旅遊提到，帶團領隊除經驗豐富外，也幾乎是虔誠「香燈腳」，過去都有親身參與遶境經驗，藉此分享進香文化及禮儀，以及白沙屯媽祖的傳奇故事。

可樂旅遊表示，大甲媽祖遶境1日行程銷售逾300人次，看好台灣大型活動旅遊商機，在整備人力及相關旅遊資源後，預估明年相關旅遊產品業績有望翻倍成長。

雄獅旅遊指出，今年大甲媽祖遶境與白沙屯媽祖進香活動總出團人數破3000人，業績較去年成長約5成。

為了讓更多旅客瞭解台灣的特殊觀光活動，在大甲媽祖遶境期間，台中市政府觀旅局與交通部觀光署聯手苗栗及彰化縣政府，也邀請來自德國的媒體參訪團與法國網紅吉雷米，親自體驗這條屬於台灣的「朝聖之路」。

白沙屯媽祖 進香 遶境

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