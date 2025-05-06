傳奇！成軍超過60年 殭屍合唱團用紀錄片傳承搖滾魂

引發西洋樂迷尖叫時刻的來了！平均年齡70歲，成軍超過60年的英國傳奇搖滾樂團「殭屍合唱團」（The Zombies），將首度推出長篇紀錄片《殭屍合唱團：夢想未完》，親自訴說他們從青少年時期結識、走過英倫入侵音樂浪潮、在動盪的樂壇中奮力前行的歷程，電影將於5月16日在台上映。

影片紀錄英國迷幻流行傳奇樂團「殭屍合唱團」的非凡旅程，他們憑藉歌曲〈She’s Not There〉，成為繼披頭四之後首支登上美國排行榜冠軍的英國樂團。這部紀錄片不僅呈現樂團自成軍以來的發展軌跡，以及如何創作出被譽為史上最具影響力之一的專輯《Odessey and Oracle》，帶領觀眾見證他們最終榮登搖滾名人堂的傳奇時刻。

導演羅伯特施瓦茲曼（Robert Schwartzman）在談到拍攝本片的初衷時表示：「我無法用言語表達我對殭屍合唱團的喜愛。十幾歲第一次聽到他們的音樂，我就在旋律、情感與音樂性上深深共鳴。他們巧妙的編曲與精湛的創作，為我日後建立自己的樂團Rooney打下了重要的基礎。」

作為一位忠實粉絲與音樂人，施瓦茲曼形容能夠拍攝一部記錄殭屍合唱團逾60年音樂旅程的紀錄片，是如夢似幻的機會，更是莫大的榮幸。「我一直認為殭屍合唱團是史上最偉大的樂團之一，我迫不及待想與大家分享這部作品。」《殭屍合唱團：夢想未完》5月16日由仲業文創在台上映，見證英搖傳奇樂團殭屍合唱團的夢想之路。

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