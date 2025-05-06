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總統身後的夫妻 「無盡之愛」回望60年代白宮風雲

中央社／ 台北6日電

美國知名歷史學家桃莉絲・古德溫（Doris Kearns Goodwin）新作「無盡之愛」，從夫妻私人記憶與珍藏檔案出發，回望1960年代白宮風雲，書寫愛情，也重訪一段未竟的美國夢。

美國最負盛名的歷史學家桃莉絲‧古德溫曾任詹森總統助理，並於哈佛大學教授政治課程逾10年。她與丈夫迪克・古德溫（Dick Goodwin）攜手走過42年婚姻，兩人也共同見證美國現代政治的重要轉折。

根據大塊文化書訊，在迪克生命的尾聲，夫婦開啟一場偉大冒險，他們打開了迪克保存超過半世紀的300多箱信件、日記、文件和紀念品。

他們很快意識到，眼前的資料是一座無與倫比的時間膠囊，見證1960年代的公共與私人歷史，那是個人們深信自己能帶來改變、以爭取種族與經濟正義為核心的激盪年代。

大塊文化指出，古德溫夫婦是美國白宮重要歷史的見證人，迪克是甘迺迪總統（John F. Kennedy）團隊最年輕的演講撰稿者，也是詹森總統著名的「偉大社會」計畫的命名者與起草人。桃莉絲24歲獲選白宮學者，直屬於林登‧詹森，後來協助他撰寫回憶錄。

多年來，迪克和桃莉絲就他們曾服務且貼身觀察的領袖進行品評，帶著幽默、自豪、憤怒、沮喪，持續辯論著他們心愛國家的進步和未完成的承諾。

「一個人不僅僅是作為個體而活，同時也有意識或無意識地承載所處時代的印記，與同時代的人們共鳴、共振。」桃莉絲在書中刻畫，並發揮歷史學家本色，以先生迪克為研究材料，帶領讀者回到1960年代的關鍵時刻，與當年的重要參與者建立聯繫。

她重新審視當時身處時代洪流之中的核心人物，包含甘迺迪總統、第一夫人賈桂琳、馬丁‧路德‧金恩（Martin Luther King, Jr.）等，特別是對他們的生命有著深遠影響的詹森總統。

大塊文化表示，「無盡之愛」既是一本傳記、也是一本回憶錄，更是一本美國近代政治史。

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