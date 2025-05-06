COVID-19就診大增78% 未打過疫苗4歲女童進加護

國內COVID-19疫情已進第7波Omicron流行，疾管署今天表示，上週門急診就診人次增加78%，但仍低於去年同期；新增重症個案，有未曾打過COVID-19疫苗的4歲女童住進加護病房。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報表示，國內4月27日至5月3日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診計5853人次，較前週上升78%，已連續4週上升為今年最高，但仍僅是去年同期1萬9334人次的1/3。

對於疫情走向，羅一鈞指出，預估疫情高峰可能落在5月或6月，但上次疫情至今已經隔了半年，加上有最新JN.1疫苗接種，到底這波疫情會大起大落還是平緩高原，尚需進一步觀察；但目前可把握的事，預期5月份疫情會持續上升，且高峰高度應該僅會在上一波的1/2到1/3之間，不會那麼高。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，4月29日至5月5日新增33例COVID-19併發重症本土病例及4例死亡病例；今年COVID-19併發重症本土病例累計203例，其中37例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達91%以上。

新增重症患者中，疾管署防疫醫師林詠青說明，為中部4歲女童，沒有特殊病史，也沒有接種過任何COVID-19疫苗。4月起咳嗽有痰、輕微發燒，有到診所就醫服用抗生素，但症狀沒有改善，5月初又持續發燒、咳嗽加劇，食慾活動下降、呼吸費力情況。

林詠青指出，女童症狀惡化4天後，到急診發現有低血氧、呼吸窘迫，且胸部X光雙邊肺部都有浸潤，檢驗顯示白血球、發炎指數上升，PCR發現COVID-19陽性，判斷為感染COVID-19併發肺炎和急性呼吸窘迫，收治加護病房並給予抗病毒藥物，目前住院第3天，意識與生命徵象穩定，但仍呼吸會喘，持續在加護病房治療。

各界關心粉紅超跑人潮群聚是否影響疫情，羅一鈞說明，上週5至19歲年齡層就診人次增幅較大，成年人和老年人增幅不明顯。且因進香繞境活動仍在進行中，需觀察下週統計數據才能更清楚評估影響。

疾管署說明，截至今年5月4日國內新冠JN.1疫苗已累計接種208.8萬人次，全國接種率為8.7%，65歲以上第1劑及第2劑為18.1%、0.24%。近期國內疫情上升，上週疫苗打氣回升，第1劑接種5731人，為6週以來新高，第2季接種4070人，更創今年單週最高。

疾管署長莊人祥今日受邀參加立法院厚生會舉辦「後疫情時代呼吸道傳染病防治政策檢討」公聽會，分享疫情現況及疫情防治因應作為，盼增進與專家學者溝通交流與資訊分享，作為後續研訂各項政策參考。