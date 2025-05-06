繪畫名家與陶瓷的美麗相遇 鶯歌陶博館開展美術風景

「相遇 台灣陶瓷的美術風景」特展今於新北鶯歌陶瓷博物館開幕，展期至10月6日止。展覽精選1950年代至今共103件陶藝作品，聚焦畫家以陶瓷為創作媒材，展現多元繪畫技法與陶瓷結合的藝術表現。展場設於陶博館三樓特展室，觀眾可一覽台灣陶瓷從傳統彩繪技藝，到結合現代美術語彙的創新歷程，體現陶藝在藝術領域的跨界發展。

新北市文化局副局長于玟指出，市府持續推動文化藝術發展，並以陶瓷為核心，打造鶯歌藝術城。此次特展主打「畫家繪陶瓷」為策展主軸，讓大眾跳脫對陶瓷的既定想像。陶瓷業者與藝術家合作，邀請畫家將畫筆揮灑在陶器上，開創陶藝新局，也深化鶯歌作為陶瓷與美術共融基地的文化定位，呈現台灣陶藝與美術共同交會的美麗風景。

陶博館長張啟文表示，這是台灣首次以畫家創作陶瓷為主題的展覽，集結65位藝術家，涵蓋溥心畬、顏水龍、林玉山等歷史畫家與當代如倪再沁、陳順築等創作者。作品橫跨水墨、油畫、水彩等技法，呈現臺灣美術從寫實到抽象的演變脈絡，並透過陶瓷表面展現立體與平面融合的美學，打造別開生面的陶瓷美術新視野。